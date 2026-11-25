Šokantna statistika Mejsona Maunta kao spomenik katastrofalnoj transfer politici Mančester junajteda
Sunovrat Mančester junajteda od odlaska ser Aleksa Fergusona praćen je nizom promašenih transfera, a jedan od najboljih primera katastrofalne klupske politike na fudbalskoj pijaci je angažovanje Mejsona Maunta.
Engleski vezista već više od četiri godine nije zabeležio nijednu asistenciju u Premijer ligi! Poslednji put je to učinio 8. oktobra 2022. godine, još u dresu Čelsija, kada je u pobedi nad Vulverhemptonom (3:0) asistirao Kaju Havercu i Kristijanu Pulišiću.
Narednog leta „crveni đavoli“ doveli su ga za 55 miliona funti, uz dodatnih pet miliona predviđenih za bonuse, i ponudili mu, prema medijskim izveštajima, nedeljnu platu od 250.000 funti.
Od tada je Maunt odigrao 60 utakmica u Premijer ligi, postigao pet golova, ali nijednom nije asistirao saigračima.
Istini za volju, engleskog reprezentativca mučile su brojne povrede, ali je učinak poražavajući za ofanzivnog vezistu koji je samo u sezoni 2021/22. u dresu Čelsija zabeležio 11 golova i deset asistencija u engleskom prvenstvu.
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