NAPETO IZNAD PACIFIKA: Najmoćniji ruski lovci Su-57 prvi put u pratnji nuklearnih bombardera kod Japana (VIDEO)
SNIMAK dugodometne vazdušne patrole Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije iznad Japanskog mora prikazuje lovce pete generacije Su-57 kako prate strateške bombardere Tu-160, zajedno sa starijim lovcima Su-35 i Su-30SM.
Ovo ukazuje na to da, kako se flota lovaca nove generacije širi, oni preuzimaju sve veći broj zadataka širom različitih ruskih regiona. Iako su avioni Su-57 intenzivno borbeno testirani u Rusiji u okviru Zapadnog vojnog okruga, prva operativna jedinica koja je dobila ove letelice – 23. lovački avijacijski puk – stacionirana je na ruskom Dalekom istoku, te je, po svemu sudeći, upravo ona bila zadužena za pratnju bombardera Tu-160 u istočnoj Aziji.
Su-57 se smatra optimalnim lovcem za zadatke pratnje bombardera, prvenstveno zbog svog izuzetno velikog doleta, za koji se očekuje da će biti značajno povećan nakon integracije dugo iščekivanih motora AL-51F. Ovi lovci trenutno, kao privremeno rešenje, koriste motore AL-41F-1S, čiji je odnos potiska i težine uporediv sa motorom F119, koji pokreće američki lovac „stelt” tehnologije F-35. Motor AL-41F-1S je znatno manje efikasan od najnovijeg motora F135, koji se ugrađuje u avione F-35, ili motora WS-15, koji pokreće kineski lovac pete generacije J-20. I dalje postoje značajne nedoumice u pogledu obima proizvodnje aviona Su-57; iako je Ujedinjena avio-građevinska korporacija (UAK) sredinom novembra isporučila seriju ovih letelica Vazdušno-kosmičkim snagama – što je treća takva isporuka ove godine – tačan broj aviona u tim serijama ostaje nepoznat.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)