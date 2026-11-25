SNIMAK dugodometne vazdušne patrole Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije iznad Japanskog mora prikazuje lovce pete generacije Su-57 kako prate strateške bombardere Tu-160, zajedno sa starijim lovcima Su-35 i Su-30SM.

Foto: Mil.ru

Ovo ukazuje na to da, kako se flota lovaca nove generacije širi, oni preuzimaju sve veći broj zadataka širom različitih ruskih regiona. Iako su avioni Su-57 intenzivno borbeno testirani u Rusiji u okviru Zapadnog vojnog okruga, prva operativna jedinica koja je dobila ove letelice – 23. lovački avijacijski puk – stacionirana je na ruskom Dalekom istoku, te je, po svemu sudeći, upravo ona bila zadužena za pratnju bombardera Tu-160 u istočnoj Aziji.



Foto printskrin YouTube/Haci Productions





Su-57 se smatra optimalnim lovcem za zadatke pratnje bombardera, prvenstveno zbog svog izuzetno velikog doleta, za koji se očekuje da će biti značajno povećan nakon integracije dugo iščekivanih motora AL-51F. Ovi lovci trenutno, kao privremeno rešenje, koriste motore AL-41F-1S, čiji je odnos potiska i težine uporediv sa motorom F119, koji pokreće američki lovac „stelt” tehnologije F-35. Motor AL-41F-1S je znatno manje efikasan od najnovijeg motora F135, koji se ugrađuje u avione F-35, ili motora WS-15, koji pokreće kineski lovac pete generacije J-20. I dalje postoje značajne nedoumice u pogledu obima proizvodnje aviona Su-57; iako je Ujedinjena avio-građevinska korporacija (UAK) sredinom novembra isporučila seriju ovih letelica Vazdušno-kosmičkim snagama – što je treća takva isporuka ove godine – tačan broj aviona u tim serijama ostaje nepoznat.

(militarywatchmagazine.com)

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