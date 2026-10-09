LISICE NA RUKE POSLE FILMSKE POTERE: Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje muškarca u Zrenjaninu

NAKON filmske potere u Zrenjaninu, policija je oko 15 časova uhapsila M. J., osumnjičenog za sinoćni napad i ranjavanje mladića M. Č. u Bulevaru Milutina Milankovića, u zrenjaninskom naselju Bagljaš.

B. G.

Kako se sumnja, on je nešto posle 19 časova, nakon što je prethodno nasilno zaustavio automobil marke BMV, izvukao M. Č. iz vozila, oštrim predmetom mu zadao više ubodnih rana, a zatim pobegao.

Policija je, nakon potere, uspela da identifikuje i uhapsi osumnjičenog, i to nedaleko od mesta gde se dan ranije dogodio napad.

O razlogu sukoba dvojice mladića i obračuna zasad se samo nagađa, a očevici kažu da se sve odvijalo munjevitom brzinom.

Povređeni mladić prevezen je u Urgentni centar, ali stepen njegovih povreda zasad nije saopšten, kao ni razlog incidenta na glavnom magistralnom putu, nedaleko od centra grada.

Navodno je reč o nekim neraščišćenim računima, što ukazuje na to da su se napadač i povređeni mladić znali odranije.