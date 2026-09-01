NOVOSTI SAZNAJU: Ubica Eleka je begunac iz Popravnog doma u Kruševcu
AKCIJU hapšenja osumnjičenog realizovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU Beograd, 3. odeljenje u saradnji sa Upravom kriminalisticke policje, Upravom za tehniku i BIA.
Ubica N. K ima 20 god, saučesnik S. B. 23. god, Identifikovani, locirani i uhapseni u stek stanovima u Šapcu i Obrenovcu.
Ubica je pre dva meseca pobegao iz Kazneno popravnog doma u Krusevcu.
Preporučujemo
ZBOG DVOSTRUKOG UBISTVA: Sutra Dan žalosti u Velikom Gradištu
01. 09. 2026. u 17:35
DETE (3) PALO SA TERASE Nezapamćeni užas u Surčinu
01. 09. 2026. u 16:53
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NA AUTO-PUTU KOD POJATA: Motociklista teže povređen
01. 09. 2026. u 14:25 >> 15:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)