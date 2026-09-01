Hapšenja i istraga

NOVOSTI SAZNAJU: Ubica Eleka je begunac iz Popravnog doma u Kruševcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 22:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKCIJU hapšenja osumnjičenog realizovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije PU Beograd, 3. odeljenje u saradnji sa Upravom kriminalisticke policje, Upravom za tehniku i BIA.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Убица Елека је бегунац из Поправног дома у Крушевцу

Foto: Novosti

Ubica N. K ima 20 god, saučesnik S. B. 23. god, Identifikovani, locirani i uhapseni u stek stanovima u Šapcu i Obrenovcu.

Ubica je pre dva meseca pobegao iz Kazneno popravnog doma u Krusevcu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Gospodin i džentlmen! Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - Više se neće roditi ovakav čovek! (Video)
Poznati

0 0

"Gospodin i džentlmen!" Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - "Više se neće roditi ovakav čovek!" (Video)

MUZIČKA legenda Zdravko Čolić poznat je po velikim koncertima i spektakularnim nastupima, ali nedavni snimak sa ostrva Lastovo prikazala ga je u potpuno drugačijem, intimnom izdanju. Video objavljen na TikToku prikazuje pevača kako u romantičnoj atmosferi peva serenadu jednoj ženi, a emotivni trenutak brzo je privukao pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

01. 09. 2026. u 17:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije

OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije