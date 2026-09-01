DETE (3) PALO SA TERASE Nezapamćeni užas u Surčinu
NEZAPAMĆENA užas zadesio je jutros surčinsko naselje kada je trogodišnje dete I. S. pod još nerazjašnjenim okolnostima palo sa terase porodične kuće u Ulici vojvode Putnika, sa visine od oko tri metra.
Drama u Surčinu odigrala se u ranim jutarnjim satima oko 6 časova. Prema prvim nezvaničnim informacijama, dete se u trenutku pažnje našlo na terasi, izgubilo ravnotežu i stropoštalo se na beton. Od siline udarca pretrpelo je strahovite povrede, a jauci i vriska ukućana ubrzo su alarmirali čitavu ulicu.
Vozilom Hitne pomoći prestrašeni mališan je u kritičnom stanju transportovan u Urgentni centar, gde je započeta lavovska borba za njegov život. Nakon hitne dijagnostike i prvog zbrinjavanja, dete je zbog ozbiljnosti stanja prebačeno u Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”.
Lekari su konstatovali teške telesne povrede i dete se trenutno nalazi pod neprekidnim nadzorom medicinskog tima.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene drame i odgovorio na pitanje kako je došlo do popuštanja pažnje koje je zamalo bilo fatalno. Istraga je u toku.
(Telegraf)
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