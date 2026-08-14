Hapšenja i istraga

PRETUKAO TAKSISTU: U Subotici uhapšen nasilnik

Jelena Lemajić

14. 08. 2026. u 13:34

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili N. K. (32) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

ПРЕТУКАО ТАКСИСТУ: У Суботици ухапшен насилник

FOTO:MUP

Sumnja se da je on, pre dva dana, neposredno nakon završene vožnje, nasrnuo na taksistu i zadao mu više udaraca po glavi. Taksisti su, u subotičkoj bolnici, konstatovane teške povrede.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, N. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužioc

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