PRETUKAO TAKSISTU: U Subotici uhapšen nasilnik
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, identifikovali su i uhapsili N. K. (32) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
Sumnja se da je on, pre dva dana, neposredno nakon završene vožnje, nasrnuo na taksistu i zadao mu više udaraca po glavi. Taksisti su, u subotičkoj bolnici, konstatovane teške povrede.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, N. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužioc
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