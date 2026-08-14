Hapšenja i istraga

POSLE SVAĐE PUCAO U STOMAK : Saslušan osumnjičeni za ranjavanje muškarca

Zagorka Knežević Uskoković

14. 08. 2026. u 15:38

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U VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu priveden je Nikola R. (27), koji se sumnjiči da je proteklog vikenda pucao i teško ranio O.V. na Dorćolu.

ПОСЛЕ СВАЂЕ ПУЦАО У СТОМАК : Саслушан осумњичени за рањавање мушкарца

Foto: vjt.rs

Osumnjičeni se branio ćutanjem, a zbog krivičnog dela,koje mu je stavljeno na teret - teško ubistvo u pokušaju, tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor.

Sudija za prethodni postupak je doneo rešenje o pritvaranju do mesec dana zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti uticaja na svedoke, kao i bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Do sukoba dve grupe mladića došlo je 9.avgusta u ranim jutarnjim satima, a potezanju oružja prethodila je svađa i tuča. O.V. je teško ranjen u stomak i prebačen je u Urgentni centar, gde je i operisan. Osumnjičeni Nikola P. se tereti i da je istog jutra naneo povrede A.S., koga je udarao drškom pištolja po glavi.

Policiji su, inače, svi akteri ovog oružanog sukoba pozanti od ranije, a pojedini od njih se dovode u vezu sa rasturanjem narkotika.

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