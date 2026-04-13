NASILNI VOZAČ ZAUSTAVLJEN KOD SURČINA: "Aston Martinom" vozio 243 kilometara na sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su oko ponoći zaustavili i isključili iz saobraćaja srpskog državljanina M. P. (41), koji je na području Surčina vozilom marke „Aston Martin“ upravljao brzinom od čak 243 kilometra na čas.
Na ovom delu put aje,inače, ogrničenje brzine 100 kilometara na čas.
Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
Uprava saobraćajne policije podseća da se od 13. do 19. aprila u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje će biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.
NA ŽENU PALA DRVENA KONSTRUKCIJA: Nesreća na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu
13. 04. 2026. u 15:33
SRBI IZBODENI U HRVATSKOJ: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva, ovo su detalji
13. 04. 2026. u 13:30
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
