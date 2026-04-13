Hapšenja i istraga

NASILNI VOZAČ ZAUSTAVLJEN KOD SURČINA: "Aston Martinom" vozio 243 kilometara na sat

Zagorka Uskoković

13. 04. 2026. u 15:59

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su oko ponoći zaustavili i isključili iz saobraćaja srpskog državljanina M. P. (41), koji je na području Surčina vozilom marke „Aston Martin“ upravljao brzinom od čak 243 kilometra na čas.

НАСИЛНИ ВОЗАЧ ЗАУСТАВЉЕН КОД СУРЧИНА: Астон Мартином возио 243 километара на сат

FOTO:MUP

Na ovom delu put aje,inače, ogrničenje brzine 100 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Uprava saobraćajne policije podseća da se od 13. do 19. aprila u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje će biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.

12. 04. 2026. u 16:56

