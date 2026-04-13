NASILNI VOZAČ ZAUSTAVLJEN KOD SURČINA: "Aston Martinom" vozio 243 kilometara na sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su oko ponoći zaustavili i isključili iz saobraćaja srpskog državljanina M. P. (41), koji je na području Surčina vozilom marke „Aston Martin“ upravljao brzinom od čak 243 kilometra na čas.

FOTO:MUP

Na ovom delu put aje,inače, ogrničenje brzine 100 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Uprava saobraćajne policije podseća da se od 13. do 19. aprila u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje će biti korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.