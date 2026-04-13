VUČIĆ PRIPADNICIMA "KOBRI" ČESTITAO DAN JEDINICE: Pouzdan stub sistema bezbednosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku svim pripadnicima Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ povodom 14. aprila – Dana jedinice.
Vučić je poručio da ovaj datum ne predstavlja samo podsećanje na kontinuitet postojanja te jedinice, već i na nasleđe časti, odgovornosti i vrhunskog profesionalizma koje su godinama posvećeno gradili.
- Svojim radom, disciplinom i izuzetnim sposobnostima, 'Kobre' su izrasle u pouzdan stub sistema bezbednosti i merilo najviših dometa vojne izvrsnosti - naveo je Vučić u čestitki.
Istakao je da Republika Srbija ostaje opredeljena da dalje razvija kapacitete jedinice i da će nastaviti da ulagaže u jačanje Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre“ kroz modernizaciju opreme, usavršavanje obuke i stalnu brigu o pripadnicima jedinice, uključujući poboljšanje uslova života i rada.
- Uveren sam da ćete i ubuduće nastaviti da savesno i odgovorno izvršavate poverene zadatke, čuvajući ugled Vojske Srbije i dostojno negujući ime i tradiciju elitne jedinice - navodi se u čestitki Vučića.
(Tanjug)
