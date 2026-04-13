Politika

VUČIĆ PRIPADNICIMA "KOBRI" ČESTITAO DAN JEDINICE: Pouzdan stub sistema bezbednosti

В.Н.

13. 04. 2026. u 15:43

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku svim pripadnicima Odreda Vojne policije specijalne namene „Kobre“ povodom 14. aprila – Dana jedinice.

ВУЧИЋ ПРИПАДНИЦИМА КОБРИ ЧЕСТИТАО ДАН ЈЕДИНИЦЕ: Поуздан стуб система безбедности

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Vučić je poručio da ovaj datum ne predstavlja samo podsećanje na kontinuitet postojanja te jedinice, već i na nasleđe časti, odgovornosti i vrhunskog profesionalizma koje su godinama posvećeno gradili.

- Svojim radom, disciplinom i izuzetnim sposobnostima, 'Kobre' su izrasle u pouzdan stub sistema bezbednosti i merilo najviših dometa vojne izvrsnosti - naveo je Vučić u čestitki.

Istakao je da Republika Srbija ostaje opredeljena da dalje razvija kapacitete jedinice i da će nastaviti da ulagaže u jačanje Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre“ kroz modernizaciju opreme, usavršavanje obuke i stalnu brigu o pripadnicima jedinice, uključujući poboljšanje uslova života i rada.

- Uveren sam da ćete i ubuduće nastaviti da savesno i odgovorno izvršavate poverene zadatke, čuvajući ugled Vojske Srbije i dostojno negujući ime i tradiciju elitne jedinice - navodi se u čestitki Vučića.

(Tanjug)

Preporučujemo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa