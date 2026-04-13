Svet

"TO JE POGREŠNO" Starmer kritikovao Trampa zbog Irana

В.Н.

13. 04. 2026. u 19:03

BRITANSKI premijer Kir Starmer kritikovao je prošlonedeljne pretnje američkog predsednika Donalda Trampa Iranu, poručivši da su takve izjave pogrešne.

ТО ЈЕ ПОГРЕШНО Стармер критиковао Трампа због Ирана

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Govoreći u britanskom parlamentu, Starmer je rekao da je Trampova pretnja da će "uništiti celu civilizaciju" ako Iran ne otvori Ormuski moreuz "pogrešna".

Dodao je da su iranski civili već pretrpeli "nemerljivu štetu" tokom dugog perioda vladavine tamošnjeg režima.

Ranije je Starmer na Trampove izjave reagovao blaže, rekavši u jednom intervjuu da to "nisu reči koje bi on koristio".

Pokušaji diplomatskog rešenja za sada ne daju rezultate. Pregovori između SAD i Irana održani u Pakistanu završeni su bez dogovora, a obe strane se međusobno optužuju za neuspeh.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što su SAD danas pokrenule pomorsku blokadu iranske obale, dok Teheran preti odmazdom i upozorava na posledice po globalnu bezbednost i energetska tržišta.

(Indexhr)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

