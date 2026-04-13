"TO JE POGREŠNO" Starmer kritikovao Trampa zbog Irana
BRITANSKI premijer Kir Starmer kritikovao je prošlonedeljne pretnje američkog predsednika Donalda Trampa Iranu, poručivši da su takve izjave pogrešne.
Govoreći u britanskom parlamentu, Starmer je rekao da je Trampova pretnja da će "uništiti celu civilizaciju" ako Iran ne otvori Ormuski moreuz "pogrešna".
Dodao je da su iranski civili već pretrpeli "nemerljivu štetu" tokom dugog perioda vladavine tamošnjeg režima.
Ranije je Starmer na Trampove izjave reagovao blaže, rekavši u jednom intervjuu da to "nisu reči koje bi on koristio".
Pokušaji diplomatskog rešenja za sada ne daju rezultate. Pregovori između SAD i Irana održani u Pakistanu završeni su bez dogovora, a obe strane se međusobno optužuju za neuspeh.
Situacija se dodatno zaoštrila nakon što su SAD danas pokrenule pomorsku blokadu iranske obale, dok Teheran preti odmazdom i upozorava na posledice po globalnu bezbednost i energetska tržišta.
(Indexhr)
