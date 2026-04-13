SOROŠ PREUZEO MAĐARSKU: Oglasio se Ilon Mask o pobedi Petra Mađara
SIN Džordža Soroša, oglasio se povodom novonastale situacije u Mađarskoj, gde je na jučerašnjom parlamentarnim izborima pobedu odneo Petar Mađar.
- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Ovo je čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja - piše Aleks Soroš, uprkos činjenici da znamo samo za strano mešanje iz Ukrajine i zemalja EU, koje nije otkrio Tisa, već Fides i pokušao da mu stane na kraj – ali nije uspelo.
Sada je Ilon Mask odgovorio na reči Aleksa Soroša:
- Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku- naveo je.
