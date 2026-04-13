SPREMA SE SENZACIJA: DŽon Teri kupuje čuveni engleski klub
Nekadašnji reprezentativac Engleske, Džon Teri želi da kupi fudbalski klub Kolčester junajted, koji trenutno igra u Ligi dva, preneo je danas britanski San.
Teri je zajedno sa konzorcijumom ponudio 14 miliona funti za kupovinu tima iz Eseksa, a očekuje se da nekadašnji fudbaler Čelsija ima "značajan uticaj" na fudbalski deo kluba.
Britanski mediji podsećaju da je Kolčester na prodaju od septembra. Vlasnik i predsednik Kolčester junajteda Robi Kouling izjavio je da "želi da preda upravljanje kluba novoj generaciji menadžera".
Kolčester junajted se trenutno nalazi na 13. mestu na tabeli Lige dva, koja je četvrti rang takmičenja u Engleskoj.
Teri (45) je u karijeri igrao za Čelsi, Notingem Forest i Aston Vilu, a najveći trag je ostavio u londonskom klubu sa kojim je osvojio 17 trofeja. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 78 utakmica i postigao je šest golova.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)