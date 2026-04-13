Fudbal

SPREMA SE SENZACIJA: DŽon Teri kupuje čuveni engleski klub

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 04. 2026. u 15:37

Nekadašnji reprezentativac Engleske, Džon Teri želi da kupi fudbalski klub Kolčester junajted, koji trenutno igra u Ligi dva, preneo je danas britanski San.

СПРЕМА СЕ СЕНЗАЦИЈА: Џон Тери купује чувени енглески клуб

FOTO: Crystal Pix / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Teri je zajedno sa konzorcijumom ponudio 14 miliona funti za kupovinu tima iz Eseksa, a očekuje se da nekadašnji fudbaler Čelsija ima "značajan uticaj" na fudbalski deo kluba.

Britanski mediji podsećaju da je Kolčester na prodaju od septembra. Vlasnik i predsednik Kolčester junajteda Robi Kouling izjavio je da "želi da preda upravljanje kluba novoj generaciji menadžera".

Kolčester junajted se trenutno nalazi na 13. mestu na tabeli Lige dva, koja je četvrti rang takmičenja u Engleskoj.

Teri (45) je u karijeri igrao za Čelsi, Notingem Forest i Aston Vilu, a najveći trag je ostavio u londonskom klubu sa kojim je osvojio 17 trofeja. Za reprezentaciju Engleske odigrao je 78 utakmica i postigao je šest golova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa