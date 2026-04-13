DEJAN VUK STANKOVIĆ: Univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje

DEJAN Vuk Stanković izjavio je da će Ministarstvo nastaviti da insistira na tome da treba striktno odvojiti politiku od akademskog života i naveo da Univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Stanković je za Prva TV rekao da je u prethodnih godinu dana, od kad je preuzeo resor prosvete, najvažnija bila borba za normalizaciju nastave.

Govoreći o stanju u obrazovanju u našoj zemlji, Stanković je naveo da se nastava odvija na svim nivoima obrazovanja i da je organizovana u skladu s predviđenim planom i programom.

- Naš obrazovni sistem se nalazi u stalnim reformama. Mi uvodimo nove stručne profile, menjamo principe po kojima se uči, pre svega u osnovnom i u srednjem obrazovanju. Počela je reforma gimnazijskog obrazovanja. Završeni su reformski novi programi i planovi za prvi razred gimnazije. Uveli smo 34 nova stručna profila tokom ove godine u stručnim školama - rekao je ministar prosvete.

Kad je reč o visokom obrazovanju, Stanković je rekao da je, posle dugotrajne iscrpljujuće krize, sistem visokog obrazovanja, uprkos svemu, u punom pogonu.

- Održavaju se predavanja, održavaju se vežbe, diskusione grupe, konsultacije, ispitni rokovi. Studenti regularno pohađaju nastavu, više od 90 odsto nastavnika je u potpunosti posvećeno profesiji i čini mi se da je ta normalizacija stanja dobra vest, imajući u vidu trenutak kad sam pre godinu dana stupio na dužnost - rekao je on.

Stanković je kazao da i dalje ima određene politizacije na univerzitetima i to je, kako je ocenio, pokušaj rađanja jednog novog političara.

- To je nelegitimno sa stanovišta upotrebe univerziteta u političke svrhe, a sa stanovišta građanskih prava građanina Vladana Đokića sasvim logično. Ali, univerzitet ne sme da bude platforma za političko delovanje i mi iz Ministarstva smo više puta insistirali da treba striktno odvojiti politiku od akademskog života. Uostalom, to poznaje Zakon o univerzitetu, to poznaje Statut Beogradskog univerziteta. Jasno im je da ne mogu da koriste balkon Rektorata za početak rađanja nekih novih političkih snaga - istakao je Stanković.

Dodao je da, ukoliko rektor Đokić ili drugi dekani i nastavnici žele da se bave politikom, onda treba da daju ostavke i uđu u političke vode. Naglasio je da svako ima pravo da se bavi politikom, ali niko nema prava da manipuliše univerzitetom i dodao da blokade kakvih je bilo u Srbiji ne bi bile dozovljene ni u jednoj zapadnoj zemlji.

- Puna autonomija univerziteta se brani njegovom depolitizacijom, ne brani se njegovom politizacijom. Mi želimo da postoji autonomija iz naučnoistraživačkog rada, autonomija predavanja, autonomija fakulteta u pogledu definisanja kriterijuma za izbor u zvanje saradnika i nastavnika. Mi smo spremni da stanemo iza univerziteta finansijski i institucionalno, kako god hoćete, i u pogledu uvođenja tehničkih inovacija i u pogledu međunarodne saradnje - naveo je ministar.

Po njegovim rečima, Ministarstvo prosvete je stvorilo sve preduslove da se normalizuje stanje i da se izađe iz paralize koju su, kako je naveo, zbog političkih interesa ljudi poput Đokića organizovali i u tome tražili svoju političku šansu da sruše vlast.

Ministar je ukazao da se epilog politizacije vidi u negativnim trendovima - od smanjenog interesovanja za neke studijske grupe, preko smanjenog broja diplomiranih studenata, do problema koji će biti sa kadrom deficitarnim u pogledu nastavničkih zvanja na pet predmeta, a to su biologija, hemija, fizika, matematika i geografija.

Govoreći o tragičnom gubitku života studentkinje na Filozofskom fakultetu, Stanković je naveo da su policija i tužilaštvo, u skladu sa zakonom, preduzeli istražne radnje, a da će Ministarstvo prosvete nakon tužilačke istrage, u skladu sa svojim ovlašćenjima, poslati prosvetnu inspekciju da se pozabavi bezbednosnim protokolima koji se odnose na zgrade visokoškolskih ustanova.

- Mi na to imamo zakonsko pravo, a s obzirom na ovaj incident, obavezu. To nije nikakva represivna mera. Inspekcija nije istražni organ. Inspekcija nema ovlašćenja da bilo koga smenjuje, inspekcija je ta koja utvrđuje činjenice i okolnosti, da li su i u kojoj meri pravilno postupali fakulteti kada je reč o bezbednosti i zdravlju na radu. Da li je i na koji način ova zgrada bila obezbeđena, kako i na koji način poštovan kućni red u toj zgradi, ko je za to bio odgovoran - rekao je Stanković.

Dodao je da je Ministarstvo prosvete na određene visokoškolske ustanove već poslalo službenike i da su oni na terenu.

- Mi imamo u planu da proverimo bezbednost na 250 visokoškolskih ustanova u Srbiji i da blagovremeno naložimo mere ukoliko pronađemo neke nepravilnosti. Ukoliko postoje učionice slične onim učionicama koje su postojale na Filozofskom fakultetu, a postojale su dve učionice koje se nisu koristile za obrazovne svrhe i koje su, kao što vidite, bile otvorene posle 22 sata, mi ćemo tražiti kao Ministarstvo preko prosvetne inspekcije da se tako nešto zatvori od strane dekana i da se vrati prvobitnoj nameni za obrazovanje i učenje - rekao je Stanković.

