Društvo

OVAKO JE VLADIKA ILARION KRSTIO VOJNIKE IZ BONDSTILA: Posećivali svetinje na Kosovu i Metohiji, pa primili pravoslavlje (VIDEO)

Д. З.

12. 04. 2026. u 15:10

DVA američka vojnika, koja su trenutno na službi u vojnoj bazi Bondstil kod Uroševca na Kosovu i Metohiji, krstili su se na Veliku subotu.

Foto: Printskrin Instagram/Hram TV

Braću Savu i Simeona krstio je vladika novobrdski Ilarion, u manastiru Draganac.

Vojnici, pripadnici KFOR-a, dobili su duhovna imena Sava i Simeon.

Oni su nakon posete i bogosluženja, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac izrazili  želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji, prenosi TV Hram.

Podsećamo, nekadašnji glumac Rastko Lupulović, sada vladika novobrdski Ilarion zamonašio se pre 28 godina kada se povukao iz medija i glume.

Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

