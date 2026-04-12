OVAKO JE VLADIKA ILARION KRSTIO VOJNIKE IZ BONDSTILA: Posećivali svetinje na Kosovu i Metohiji, pa primili pravoslavlje (VIDEO)

DVA američka vojnika, koja su trenutno na službi u vojnoj bazi Bondstil kod Uroševca na Kosovu i Metohiji, krstili su se na Veliku subotu.

Braću Savu i Simeona krstio je vladika novobrdski Ilarion, u manastiru Draganac.

Vojnici, pripadnici KFOR-a, dobili su duhovna imena Sava i Simeon.

Oni su nakon posete i bogosluženja, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac izrazili želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji, prenosi TV Hram.

Podsećamo, nekadašnji glumac Rastko Lupulović, sada vladika novobrdski Ilarion zamonašio se pre 28 godina kada se povukao iz medija i glume.