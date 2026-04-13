NESVAKIDAŠNJA SELIDBA: Fenerbahče ne može u Istanbulu da ugosti Hapoel, pronađen plan "B"
NESVAKIDAŠNjA situacija u Evroligi.
Fenerbahče bi u četvrtfinalu Evrolige mogao da igra u Minhenu ukoliko se sastane sa Hapoelom iz Tel Aviva.
Zbog dobro poznate situacije, šampion Evrope nije u mogućnosti da svoje mečeve sa izraelskim ekipama igra u Istanbulu, pa se traži adekvatno rešenje.
Kako javljaju izraelski mediji, Minhen se nameće kao najbolja opcija i Fener je već kontaktirao Bajern povodom toga.
S obzirom da pred poslednje kolo Hapoel zauzima četvrtu poziciju, a Fener petu, a upravo se ta mesta na tabeli ukrštaju u plej-ofu, deluje izvesno da će ova dva tima ukrstiti koplja u plej-ofu.
Fenerbahče je do skoro bio lider na tabeli, ali je ušao u seriju katastrofalnih rezultata zbog kojih je ozbiljno ugrozio prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.
Tim Šarunasa Jasikevičijusa će u poslednjem kolu regularnog dela gostovati Asvelu, dok će Hapoel ići na megdan Monaku.
