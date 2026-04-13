Košarka

NESVAKIDAŠNJA SELIDBA: Fenerbahče ne može u Istanbulu da ugosti Hapoel, pronađen plan "B"

Новости онлајн

13. 04. 2026. u 19:00

НЕСВАКИДАШЊА СЕЛИДБА: Фенербахче не може у Истанбулу да угости Хапоел, пронађен план Б

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fenerbahče bi u četvrtfinalu Evrolige mogao da igra u Minhenu ukoliko se sastane sa Hapoelom iz Tel Aviva.

Zbog dobro poznate situacije, šampion Evrope nije u mogućnosti da svoje mečeve sa izraelskim ekipama igra u Istanbulu, pa se traži adekvatno rešenje.

Kako javljaju izraelski mediji, Minhen se nameće kao najbolja opcija i Fener je već kontaktirao Bajern povodom toga.

S obzirom da pred poslednje kolo Hapoel zauzima četvrtu poziciju, a Fener petu, a upravo se ta mesta na tabeli ukrštaju u plej-ofu, deluje izvesno da će ova dva tima ukrstiti koplja u plej-ofu.

Fenerbahče je do skoro bio lider na tabeli, ali je ušao u seriju katastrofalnih rezultata zbog kojih je ozbiljno ugrozio prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa će u poslednjem kolu regularnog dela gostovati Asvelu, dok će Hapoel ići na megdan Monaku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

