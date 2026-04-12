AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica
POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.
Pregledom vozila zatečeni sledeći predmeti:
- 4070 paklica cigareta,
- oko 15 kg rezanog duvana
Policijski službenici su na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Obrenovcu, za pretres stana i drugih prostorija izvršili pretres stana koji koristi osumnjičena,a koji se nalazi u mestu Veliko polje ul.11-ta br. 59/A GO Obrenovac i tom prilikom zatekli:
- 16.753 paklice cigareta bez akciznih markica,
- oko 80 kg rezanog duvana.
Ona je dovedena u PS Obrenovac gde mu je izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima, koju je odbila da potpiše, kao i zapisnik o pretresanju.
Od strane radnika GZSK je konsultovan dežurni Javni tužilac OJT-a u Obrenovcu, Vladimir Veljkovic koji se izjasnio da se licu odredi zadrzavanje po osnovu čl.294 ZKP-a, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo Nedozvoljena trgovina iz čl. 235 KZRS.
Ona će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu u ponedeljak 13.04.2026.godine.
