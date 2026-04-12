Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 16:56

POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ Заплена акцизне робе: Одузети дуван и цигарете без акцизних маркица

Free Images Pixabay

Pregledom vozila zatečeni sledeći predmeti:

- 4070 paklica cigareta,

- oko 15 kg rezanog duvana

Policijski službenici su na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Obrenovcu, za pretres stana i drugih prostorija izvršili pretres stana koji koristi osumnjičena,a koji se nalazi u mestu Veliko polje ul.11-ta br. 59/A GO Obrenovac i tom prilikom zatekli:

- 16.753 paklice cigareta bez akciznih markica,

- oko 80 kg rezanog duvana.

Ona je dovedena u PS Obrenovac gde mu je izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima, koju je odbila da potpiše, kao i zapisnik o pretresanju.

Od strane radnika GZSK je konsultovan dežurni Javni tužilac OJT-a u Obrenovcu, Vladimir Veljkovic koji se izjasnio da se licu odredi zadrzavanje po osnovu čl.294 ZKP-a, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo Nedozvoljena trgovina iz čl. 235 KZRS.

Ona će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu u ponedeljak 13.04.2026.godine.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok
TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu kada je poginuo jedan, a povređena tri radnika, obavio je višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno-tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

11. 04. 2026. u 16:41

