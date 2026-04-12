"IZA ORBANA I VUČIĆA ĆE OSTATI ISTORIJSKO POMIRENJE, A IZA VAS PUSTOŠ" Brnabić oštro odgovorila Đilasu

В. Н.

12. 04. 2026. u 23:03

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je Draganu Đilasu da je patentirao korupciju u Srbiji.

FOTO TANJUG/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković/

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napaisala:

"Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota. 

Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo."

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

NA TEMELJU VERE STOJI NESALOMIVI DUH SRPSKOG NARODA: Petar Petković čestitao Vaskrs

Čestitajući u svoje lično i ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vaskrs patrijarhu Porfiriju, mitropolitu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković uputio je naročito našem narodu na KiM srdačne i iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa.

12. 04. 2026. u 13:29

