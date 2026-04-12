"IZA ORBANA I VUČIĆA ĆE OSTATI ISTORIJSKO POMIRENJE, A IZA VAS PUSTOŠ" Brnabić oštro odgovorila Đilasu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je Draganu Đilasu da je patentirao korupciju u Srbiji.

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napaisala:

"Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota.

Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo."

— Ana Brnabic (@anabrnabic) April 12, 2026