"IZA ORBANA I VUČIĆA ĆE OSTATI ISTORIJSKO POMIRENJE, A IZA VAS PUSTOŠ" Brnabić oštro odgovorila Đilasu
PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je Draganu Đilasu da je patentirao korupciju u Srbiji.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napaisala:
"Možda da vi ne pričate o sistemskoj korupciji, vi koji ste je u Srbiji izmislili i patentirali. Pričajte o bilo čemu drugom, samo o korupciji nemojte. Sramota je zbog stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla dok ste vi sticali milione, miliona ljudi koji su morali da spajaju kraj sa krajem sa par stotina evra mesečno dok ste vi gradili imperije. Jednostavno je sramota.
Što se tiče Viktora Orbana i Aleksandra Vučića - najvažnije što će iza njih ostati je istorijsko pomirenje, prijateljstvo i partnerstvo mađarskog i srpskog naroda. Iza vas je ostala pustoš. Ljudi u Srbiji to nikada neće zaboraviti. Ni jedno, ni drugo."
NA TEMELjU VERE STOJI NESALOMIVI DUH SRPSKOG NARODA: Petar Petković čestitao Vaskrs
12. 04. 2026. u 13:29
"NEKA SRBI SA KIM ZNAJU DA MISLIMO NA NjIH" Vulin iz Hilandara čestitao Vaskrs
12. 04. 2026. u 11:14
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
