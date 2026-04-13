ZVEZDA SVE BLIŽA DIREKTNOM PLASMANU U LIGU ŠAMPIONA! Šahtjor kiksnuo u prvenstvu, evo šta to znači za crveno-bele
Fudbaleri LNZ-a i Šahtjora odigrali su 2:2, te je ukrajinski velikan kiksnuo što je dobra vest za Crvenu zvezdu.
Naime, Zvezdi je bitno da bi osigurala direktan plasman u Ligu šampiona da Šahtjor ne bude prvak Ukrajine. Ali ne samo to, moraju da prate i još neke timove.
Klubovi koji se pomno prate na Marakani su još – Olimpijakos, Paok, Rendžers, Ferencvaroš i Midtjiland. Za njih u Zvezdi navijaju da ne osvoje državna prvenstva.
Kada je reč o Grcima, sada je AEK sa pet bodova više od pomenutog dvojca lider na tabeli. Rendžers ima bod manje od Hartsa, dok Đer ima tri poena (ali i utakmicu više) prednosti u odnosu na Ferencvaroš. Midtjiland ima pet bodova manje od vodećeg Arhusa.
Ukoliko niko od ovih pomenutih klubova ne bude šampion, kao ni Šahtjor – Zvezda će direktno u Ligu šampiona. U slučaju da bilo koji klub sa ove liste bude prvak – Zvezda će morati da krene od drugog kola kvalifikacija.
