SRBI IZBODENI U HRVATSKOJ: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva, ovo su detalji
DVOJICA Srba izbodena su u Hrvatskoj nakon čega je uhapšen muškarac (32), saopštila je hrvatska policija. Njemu se na teret stavlja da je počinio dva krivična dela pokušaja ubistva nakon što je nožem napao dvojicu državljana Srbije u Fažani u Istri.
Kako je saopšteno iz policije, krvavi napad se dogodio prekjuče 11. aprila oko 17 časova u ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana, gde je osumnjičeni, nakon kraćeg sukoba, nožem napao srpskog državljanina (34) koga je poznavao od ranije.
Nakon toga se udaljio sa lica mesta, ali je u Brionskoj ulici, svega nekoliko minuta kasnije, napao još jednog poznanika državljanina Srbije (47).
- Povređeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gde su zadržani na lečenju zbog teških telesnih povreda gde im se lekari bore za život - saopštila je hrvatska policija.
Motiv pokušaja ubistva dvojice Srba još uvek nije poznat, a policija istražuje da li su žrtve povezane i šta se uopšte krije iza užasa.
Inače, policija je ubrzo nakon dojave o ranjavanju pronašla i uhapsila osumnjičenog.
Po završetku istrage, 32-godišnjak je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.
(Kurir)
