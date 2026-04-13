Zločin

SRBI IZBODENI U HRVATSKOJ: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva, ovo su detalji

В.Н.

13. 04. 2026. u 13:30

DVOJICA Srba izbodena su u Hrvatskoj nakon čega je uhapšen muškarac (32), saopštila je hrvatska policija. Njemu se na teret stavlja da je počinio dva krivična dela pokušaja ubistva nakon što je nožem napao dvojicu državljana Srbije u Fažani u Istri.

СРБИ ИЗБОДЕНИ У ХРВАТСКОЈ: Ухапшен осумњичени за покушај убиства, ово су детаљи

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

Kako je saopšteno iz policije, krvavi napad se dogodio prekjuče 11. aprila oko 17 časova u ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana, gde je osumnjičeni, nakon kraćeg sukoba, nožem napao srpskog državljanina (34) koga je poznavao od ranije.

Nakon toga se udaljio sa lica mesta, ali je u Brionskoj ulici, svega nekoliko minuta kasnije, napao još jednog poznanika državljanina Srbije (47).

- Povređeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gde su zadržani na lečenju zbog teških telesnih povreda gde im se lekari bore za život - saopštila je hrvatska policija.

Motiv pokušaja ubistva dvojice Srba još uvek nije poznat, a policija istražuje da li su žrtve povezane i šta se uopšte krije iza užasa.

Inače, policija je ubrzo nakon dojave o ranjavanju pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Po završetku istrage, 32-godišnjak je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.

(Kurir)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.

12. 04. 2026. u 16:56

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

