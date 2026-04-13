Nesreće

NA ŽENU PALA DRVENA KONSTRUKCIJA: Nesreća na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

13. 04. 2026. u 15:33

ŽENA stara 55 godina, povređena je danas u Novom Sadu nešto posle 14 časova, kada je na nju pala drvena konstrukcija. Nesrećan slučaj dogodio se na uglu Bulevara Mihajla Pupina, kod TC Nork

НА ЖЕНУ ПАЛА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА: Несрећа на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду

FOTO: Ustupljena fotografija

Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavod za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvim prioritetu, a nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta,  žena je  višestrukim povredama prevezena u Urgentni centar UKC , u svesnom stanju.

Prema rečima očevidac, na ženu je dok je prolazila pala drvena konstrukcija, i da je navodno nakratko bila bez svesti, a prolaznici su pritčali da joj pomognu dok nije stigla Hitna pomoć. Za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do pada drvene konstrukcije, a policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Kako nezvanično saznajemo, na krovu TC Nork su radovi,navodno zbog postavljanja reklama, pa su sa konstrukcije, odnosno skele, zbog jakog vetr, pale drvene merdevine.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa