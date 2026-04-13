NA ŽENU PALA DRVENA KONSTRUKCIJA: Nesreća na Bulevaru Mihajla Pupina u Novom Sadu
ŽENA stara 55 godina, povređena je danas u Novom Sadu nešto posle 14 časova, kada je na nju pala drvena konstrukcija. Nesrećan slučaj dogodio se na uglu Bulevara Mihajla Pupina, kod TC Nork
Kako je za "Novosti" rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavod za urgentnu medicinu Novi Sad, lekarska ekipa je intervenisala po prvim prioritetu, a nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta, žena je višestrukim povredama prevezena u Urgentni centar UKC , u svesnom stanju.
Prema rečima očevidac, na ženu je dok je prolazila pala drvena konstrukcija, i da je navodno nakratko bila bez svesti, a prolaznici su pritčali da joj pomognu dok nije stigla Hitna pomoć. Za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do pada drvene konstrukcije, a policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.
Kako nezvanično saznajemo, na krovu TC Nork su radovi,navodno zbog postavljanja reklama, pa su sa konstrukcije, odnosno skele, zbog jakog vetr, pale drvene merdevine.
SRBI IZBODENI U HRVATSKOJ: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva, ovo su detalji
13. 04. 2026. u 13:30
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
