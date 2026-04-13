PORUKA ONIMA ŠTO SLAVE PAD ORBANA: Počnite da učite neki zanat, jer nećete se od politike leba najesti
NA Iks profilu "Narodni neprijatelj", iza koga stoji Đorđe Roš objavljena je poruka posvećena aktuelnoj situaciji i dešavanjima u Mađarskoj.
- Sećam se Boška Obradovića koji se radovao padu Bojka Borisova - "Vučićevog prijatelja" i kako je najavljivao "ko je sledeći". Od tada su 2 puta održani parlamentarni i 1 predsednički izbori, Vučić na svima odneo ubedljivu pobedu, a Boško prešao u kelnere. Naravoučenije, samo nastavite da se radujete padu Orbana. I počnite da učite neki zanat, jer nećete se od politike leba najesti - navedeno je u objavi.
Podsećamo, doskorašnji premijer Mađarske i veliki projatelj Srbije, Viktor Orban juče je izgubio na parlamnetarnim izborima, a pobedu Petera Mađara oberučke su prihvatili Hilari Klinton, Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša i ustaše.
