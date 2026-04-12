NAPRAVIO JE VELIKU GREŠKU Boris DŽonson kritikuje Trampa: EU je trebalo da ga podrži u Iranu

BIVŠI britanski premijer Boris Džonson izjavio je da je Evropa napravila "veliku grešku" jer nije pružila veću podršku Sjedinjenim Američkim Državama nakon eskalacije krize sa Iranom, ocenivši da Zapad deluje podeljeno.

-Svi smo napravili veliku grešku u Evropi, čim je postalo jasno da je Tramp upao u zamku u Zalivu, da postoji neka vrsta šah-mat pozicije u moreuzu, trebalo je da Evropa pokuša koliko god je to moguće, u razumnim granicama, da pomogne Americi da se izvuče iz nereda. Nema sumnje da je ovo nered, zar ne? Ne razumem kako je Pentagon mislio da može ovo da uradi..., rekao je Džonson u intervjuu za italijanski list Republika.

On je dodao da bi evropske zemlje trebalo da pomognu Vašingtonu, pre svega diplomatski, ali i drugim sredstvima, kako bi se stabilizovala situacija, uključujući bezbednost u Ormuskom moreuzu.

-Član dva NATO-a jasno stavlja do znanja da treba da zaštitite obostrane ekonomske interese. Trebalo je da kažemo, pogledajte, naravno, NATO može da pomogne da se Amerika izvuče iz ove nereda. Ali trebalo bi da nam više pomognete u Ukrajini, dodao je Džonson.

On je kritikovao pristup evropskih lidera, navodeći da poruke poput "to nije naš rat" slabe poziciju Zapada i ohrabruju protivnike, uključujući Rusiju.

-Ne mislim da je ovo bilo razumno. Ali postoji drugi razlog za pomoć, a to je da smo sada u veoma teškim pregovorima. Amerikanci pokušavaju da pregovaraju sa režimom koji je, koliko ja lično znam, izuzetno dvoličan. Lažu. Brutalni su. Ubijaju žene zato što nose pogrešnu odeću. To su veoma, veoma ozbiljni gmizavci, ove iranske mule, rekao je bivši predsednik britanske vlade.

Prema njegovim rečima, Amerika sada izgleda izolovano, dok pokušava da pregovara sa Teheranom.

-U situaciji gde svi Evropljani, iako želimo da se otvori Ormuski moreuz, iako želimo dogovor, svi Evropljani izgleda nisu na strani Amerike. I Iranci to mogu da vide, da, rekao je Džonson.

Govoreći o ratu u Ukrajini, ocenio je da Evropa nije učinila dovoljno, posebno kada je reč o finansijskoj pomoći Kijevu, upozorivši da bi Ukrajina mogla da se suoči sa nedostatkom sredstava.

On je istakao i da postoji jasna povezanost između Moskve i Teherana, ocenivši da Rusija koristi trenutne globalne tenzije u svoju korist.

Komentarišući navode da je 2022. godine sprečio potencijalni mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, Džonson je to odlučno demantovao, navodeći da nijedan strani lider nije mogao da utiče na odluke ukrajinskog rukovodstva.

Bivši britanski premijer je takođe rekao da bi slanje međunarodnih snaga za logističku podršku Ukrajini bilo opravdano ukoliko to zatraži Kijev, naglasivši da suverenitet zemlje podrazumeva pravo da pozove strane partnere.

Džonson je upozorio i na retoriku iz Vašingtona, ocenivši da pojedine izjave američkog predsednika Donald Trampa smatra "neprihvatljivim", ali je istovremeno naglasio da Evropa mora da ostane uz SAD kao ključnog saveznika.

