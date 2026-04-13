RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan.

Ilustracija AI/ČetGPT

Iran preti: Potopićemo vas

Visokopostavljeni iranski poslanik upozorio je SAD da će svaki brod mornarice koji pokuša da blokira iranske luke biti „poslat na dno mora“.

Gužva u Ormuzu

Desetine brodova okupile su se u iranskim lukama uoči američke pomorske blokade, prema podacima o praćenju brodova. Prema dostupnim informacijama, najmanje 30 plovila nalazi se u luci Bandar Abas, blizu Ormuskog moreuza, i u luci Bušer na severu Persijskog zaliva.

Premijer Pakistana: Ulažemo napore za rešavanje problema između SAD i Irana

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je danas da ta zemlja, kao posrednik i dalje ulaže napore da se reši sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Šarif je rekao da je dvonedeljno primirje, koje je počelo 8. aprila i dalje na snazi i da, iako neka pitanja treba rešiti, Pakistan "posvećuje sve svoje napore" da se ona reše, prenose bliskoistočni mediji.

On je istakao da veruje da su mirovni pregovori delegacija SAD i Irana, koji su za protekli vikend održani u Islamabadu, "bili istorijski trenutak sami po sebi".

"Pakistan je dobio priliku da posreduje i bude domaćin pregovora u vreme kada je cela svetska ekonomija nestabilna", zaključio je Šarif.

Neutralni brodovi u iranskim lukama imaće ograničen period da odu pod blokadom

Brodovi neutralnih zemalja koji se nalaze u iranskim lukama imaju "ograničen period" za odlazak preko Ormuskog moreuza pod američkom blokadom, saopštio je danas Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO)

Kako će izgledati blokada

Najverovatnija opcija je da će američka mornarica pokušati da natera plovila da promene kurs putem pretnji, a ako to ne uspe onda će ubaciti naoružane grupe da preuzmu fizičku kontrolu nad brodovima, kažu eksperti.

Tramp: Uništavaćemo ih kao narko-brodove u Karibima

Ukoliko se bilo koji iranski brod približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza biće uništen, poručio je danas američki predsednik Donald Tramp.

-Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena - 158 brodova. Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih nazivaju, 'brzih jurišnih brodova', jer ih nismo smatrali velikom pretnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminsani", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth Social), nedugo nakon što je najavljena američka blokada Ormuskog moreuza započeta.

Prema njegovim rečima, američka mornarica koristiće isti "sistem ubijanja" koji koristi protiv plovila koja prevoze drogu morem.

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Mark Peña

Počela američka blokada

Vojska SAD počela je sa pomorskom blokadom kompletnog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka. Teheran poručio da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region. Komandant iranske mornarice ocenio da su Trampove pretnje blokadom smešne i besmislene.

Makron odbio da podrži Trampa

Francuski predsednik Emanuel Makron je u objavi na platformi Iks rekao da će ta zemlja organizovati konferenciju sa Velikom Britanijom i drugim zemljama, kako bi stvorila multinacionalnu misiju za obnavljanje plovidbe u moreuzu, prenose mediji.

"Ova strogo odbrambena misija, odvojena od zaraćenih strana, biće raspoređena čim situacija dozvoli", rekao je Makron.



Vašington razmatra tri scenarija za Iran: Od smene vlasti do eskalacije u Ormuskom moreuzu

U Beloj kući vide tri moguća scenarija razvoja događaja u Iranu, kako SAD budu pojačavale ekonomsku kontrolu nad regionom, pišu mediji, pozivajući se na predstavnike američke administracije.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Amerikanci zaustavljaju sav brodski saobraćaj

Američka vojska će uvesti pomorsku blokadu u Omanskom zalivu i Arapskom moru, istočno od Ormuskog moreuza, koja će se primenjivati na sav pomorski saobraćaj bez obzira na zastavu brodova, javlja Rojters.

Foto Vikipedia/U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos

Fon der Lajen: Nema stabilnosti na Bliskom istoku dok je Liban "u plamenu"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen da ne može biti stabilnosti na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu dok je Liban „u plamenu“.

"Ključna lekcija proteklih nedelja je da je bezbednost nedeljiva. Ne možete imati stabilnost na Bliskom istoku ili u Zalivu dok je Liban u plamenu. Zato pozivamo sve strane da poštuju suverenitet Libana i da sprovedu potpuni prekid neprijateljstava“, rekla je Fon der Lajenova na konferenciji za novinare.

Zahvaljujući Pakistanu na njegovoj "važnoj ulozi“ u posredovanju u razgovorima između SAD i Irana tokom vikenda, šefica EU upozorila je da kontinuirani napadi na Liban "prete da poremete ceo proces“.

Sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu je "od najveće važnosti“, rekla je fon der Lajen, skrećući pažnju na ekonomski uticaj rata.

"Od početka sukoba, pre 44 dana, troškovi EU za uvoz fosilnih goriva uvećan je za preko 22 milijarde evra“, istakla je predsednica EK.

(CNN)

Galibaf Amerikancima: Uskoro ćete biti nostalgični za cenom od 4-5 dolara za galon

Šef iranske delegacije koja se tokom vikenda sastala sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom rekao je da će Amerikanci uskoro biti nostalgični za vremenom u kojem je benzin koštao 4 dolara.

"Uživajte u trenutnim podacima o pumpama“, objavio je predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf na Iksu u ponedeljak. "Sa takozvanom 'blokadom', uskoro ćete biti nostalgični za benzinom od 4-5 dolara“, dodao je.

Galibaf je priložio snimak ekrana cena pumpi u Vašingtonu sa pretragom "benzinska stanica blizu Bele kuće“.

Prosečna nacionalna cena benzina na pumpama u SAD je bila oko 4,12 dolara po galonu u nedelju govore podaci Američkog automobilskog udruženja.

(CNN, X)

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Velika Britanija okrenula leđa Trampu

Britanski ratni brodovi i vojnici neće biti korišćeni za blokiranje iranskih luka, dok će britanski minolovci i kapaciteti za borbu protiv dronova nastaviti da deluju u regionu, saopštila je Vlada Velike Britanije.

Iran spremio brutalan odgovor na Trampove pretnje

Sjedinjene Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandeb ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

Novi prekogranični udari i razmena vatre između Izraela i Hezbolaha

Izraelski avioni izveli su napade na gradove Majdal Zun i Bajt el-Sajad u okrugu Tir na jugu Libana, a brda grada Šama u zapadnom delu zemlje bila su izložena povremenom artiljerijskom granatiranju rano jutros, javila je nacionalna novinska agencija (NNA).

Ulaz u grad Bint Džbejl, u oblasti Saf al-Hava, bio je takođe meta artiljerijskog granatiranja.

Prema navodima Al Džazire, izraelske snage i Hezbolah nastavljaju razmenu vatre, dok je broj poginulih u Libanu od početka sukoba porastao na 2.055 od 2. marta.

Tramp: Iran neće imati nuklearno oružje

Nakon što su obe strane napustile pregovore u Pakistanu, američki predsednik Donald Tramp kaže da Iran i dalje želi nuklearno oružje i da je pokazao tu nameru tokom sastanka u Islamabadu.

"Oni ga i dalje žele, i to su jasno stavili do znanja. Ali samo da se razumemo, Iran neće imati nuklearno oružje, nema šanse da ga dobiju", naglasio je Tramp.

Teheran objavio šta sledi ako SAD blokiraju Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

U izjavi se navodi da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz ocenjene kao "neefikasne" i da ne doprinose rešavanju krize.

Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine.

Centralna komanda SAD: Pomorska blokada Ormuza počinje u 10 časova po istočnoameričkom vremenu

Vojska Sjedinjenih Američkih Država najavila je da će od 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjoevropskom vremenu) započeti pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Najava je usledila nakon što je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je naredio američkoj mornarici da uvede blokadu ovog strateškog pomorskog prolaza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

Prema procenama, taj potez bi mogao da utiče na rast cena nafte dok Vašington nastoji da pojača pritisak na Teheran.

Hezbolah izveo napade dronovima na sever Izraela

Libanska šiitska grupa Hezbolah saopštila je da je izvela niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje i lokacije na severu Izraela.

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelske artiljerijske položaje severno od naselja Goren, rojevima dronova za napad.

U saopštenju se navodi da je izveden napad dronom na vojnu infrastrukturu u naselju Dafna, nakon čega je usledio još jedan napad na izraelsku kasarnu Avivim.

Hezbolah je naveo da su napadi na izraelske položaje bili odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na južni Liban.

Tramp kaže da će SAD od danas blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka

Donald Tramp je rekao da će SAD blokirati brodove koji "ulaze ili izlaze" iz iranskih luka od danas od 15 časova (10 časova po istočnom vremenu).

Američki predsednik je juče objavio da će američka mornarica započeti proces blokade „svih brodova“ koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio tokom većeg dela rata.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da će blokada biti „sprovođena nepristrasno protiv brodova svih zemalja“, ali da će i dalje dozvoliti brodovima koji putuju između luka koje nisu iranske da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Odluka je usledila nakon propasti mirovnih pregovora između Teherana i Vašingtona u Pakistanu tokom vikenda.

Netanjahu: Rat protiv Hezbolaha u Libanu se nastavlja

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se akcije protiv militantne proiranske grupe Hezbolah na jugu Libana nastavljaju, i da povodom toga "ima još mnogo toga da se uradi".

Netanjahu je, nakon posete teritoriji pod kontrolom Izraela na jugu Libana, koja predstavlja tampon zonu, rekao da se rat nastavlja, prenosi Tajms of Izrael.

"Još ima mnogo toga da se uradi, i mi to radimo. Zahvaljujući ovoj bezbednosnoj zoni, sprečili smo pretnju invazije iz Libana", naglasio je Netanjahu.

"Smanjujemo opasnost od protivtenkovske vatre i bavimo se i raketama, ali još ima posla", kazao je Netanjahu.

Tramp: Nije me briga da li će se Iran vratiti za pregovarački sto

Donald Tramp je rekao da ga nije briga da li će se Iran vratiti za pregovarački sto i obećao da Teheran neće imati nuklearno oružje.

Predsednik je govorio u zajedničkoj bazi Endruz u Merilendu, uoči američke blokade iranskih luka, koja bi trebalo da stupi na snagu od 15 časova po britanskom vremenu.

"Iran neće imati nuklearno oružje... oni ga i dalje žele, i to su jasno stavili do znanja prošle noći", rekao je on.

Bela kuća o crvenim linijama sa Iranom

Bela kuća je precizirala da su među "crvenim linijama", sa kojima Iran nije mogao da se složi tokom pregovora u Pakistanu bili američki zahtevi da ta zemlja prekine sve procese obogaćivanja uranijuma, da otvori Ormuski moreuz i da prekine finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku.

BONUS VIDEO