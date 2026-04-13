OVO JE NATAŠA (19) KOJA JE POGINULA KOD ALEKSINCA: Stradala na licu mesta zbog pijanog vozača, tri osobe povređene

VOZAČ D. T. (23) koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i benzodiazepina i sa 1,14 promila alkohola u krvi usmrtio Natašu A. (19) uhapšen je kao osumnjičen da je izvršio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Nataša A. (19) stradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. aprila u noći između subote i nedelje oko 4.45 sati.

Nesreća se dogodila u selu Donji Adrovac nadomak Aleksinca. U toj nesreći tri osobe su povređene, uključujući i vozača D. T. (23) koji je, kao i suvozač, zadobio lake telesne povrede. Još jedna tinejdžerka (18) povređena je tom prilikom i nalazi se u teškom stanju. Ona je zadobila ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš".

Vozio pijan i drogiran

Vozač "opela" D. T. (23) uhapšen je nakon pregleda u Opštoj bolnici zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- On se sumnjiči da je u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, upravljajući "opelom" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom i u betonski stub, usled čega je Nataša A. (19) putnica u vozilu preminula - navodi se u saopštenju policije.

Takođe, alkotestom je utvrđeno je da je D. T. vozilom upravljao sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio i pod uticajem benzodiazepina.

Natašine komšije u neverici

Po rečima komšija, stradala devojka je bila jedinica, a roditelji su je dobili u kasnim godinama, pa im je bila sve što imaju.

- Ma gledali su u nju kao u sunce, ispunjavali su joj svaku želju. Htela je da ide kod te drugarice u Aleksinac, da tamo provede Uskrs. Šta su mogli nego da je puste?! Pa šta bi uradio bilo koji roditelj, ne možeš dete da držiš u četiri zida, ko bi pomislio da će je ovo zadesiti - komentariše nesreću jedan od prijatelja porodice poginule tinejdžerke.

On je istakao da je ogorčen besmislenošću saobraćajne nesreće koja se mogla izbeći.

- Kako će taj dečko živeti sa svešću da je izazvao smrt takve devojke. Šta mu je trebalo da vozi pijan i kakva je to brzina bila da slomi banderu. Svi smo u šoku, bila je divna, završavala je srednju medicinsku školu u Kruševcu, kao i sva deca u njenom uzrastu mnogo toga je želela, a sve je izgubila zbog nečije nepromišljenosti - zaključuje jedan od meštana Donjeg Adrovca.

Prema informacijama koje su se pronele po selu, navodno su se četvoro mladih vraćali sa rođendanske proslave u Aleksincu kad je došlo do nesreće.

- Ona, drugarica kod koje je bila u gostima i ta dvojica momaka, kako sam čuo, bili su na rođendanu. Nakon slavlja, devojke su povezli kući i tada je došlo do nesreće - objašnjava sagovornik.

Niška policijska uprava saopštila je da je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću uhapšen.

BONUS VIDEO: Auto uleteo na pešake na Banjici, ima povređenih