PETER MAĐAR SE PONOVO OGLASIO: Pomenuo i prvog premijera - Tako mi Bog pomogao... (FOTO)
PETER Mađar, lider opozicione Tise i budući premijer Mađarske, oglasio se na "Fejsbuku" nakon ubedljive izborne pobede i zahvalio svojim sunarodnicima.
- Hvala svim Mađarima u zemlji i širom sveta! Ogromna je čast što ste nam, sa najvećim brojem glasova u istoriji, dali mandat za formiranje vlade i da u naredne četiri godine radimo za slobodnu, evropsku, funkcionalnu i humanu Mađarsku - rekao je Mađar u najnovijem postu u ponedeljak ujutro.
- Vlada Tise biće vlada svih mađarskih građana - istakao je on.
- Sedeći na mestu Lajoša Baćanjija, kao predsednik vlade, radiću svakoga dana i u svakom satu za bezbednost i razvoj naše otadžbine, kao i za dobrobit mađarskih građana. Tako mi Bog pomogao! - zaključio je Mađar, odnoseći se na prvog premijera Mađarske koji je osnovao prvi mađarski sabor.
On je prethodno na "Fejsbuku" objavio da ga je odlazeći premijer Viktor Orban pozvao i čestitao mu na pobedi.
(Blic)
Preporučujemo
NAJAVIO NASTAVAK SARADNjE: Fico čestitao pobedu novom mađarskom premijeru
13. 04. 2026. u 07:51
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
