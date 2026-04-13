PETER MAĐAR SE PONOVO OGLASIO: Pomenuo i prvog premijera - Tako mi Bog pomogao... (FOTO)

В.Н.

13. 04. 2026. u 09:49

PETER Mađar, lider opozicione Tise i budući premijer Mađarske, oglasio se na "Fejsbuku" nakon ubedljive izborne pobede i zahvalio svojim sunarodnicima.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

- Hvala svim Mađarima u zemlji i širom sveta! Ogromna je čast što ste nam, sa najvećim brojem glasova u istoriji, dali mandat za formiranje vlade i da u naredne četiri godine radimo za slobodnu, evropsku, funkcionalnu i humanu Mađarsku - rekao je Mađar u najnovijem postu u ponedeljak ujutro.

- Vlada Tise biće vlada svih mađarskih građana - istakao je on.

- Sedeći na mestu Lajoša Baćanjija, kao predsednik vlade, radiću svakoga dana i u svakom satu za bezbednost i razvoj naše otadžbine, kao i za dobrobit mađarskih građana. Tako mi Bog pomogao! - zaključio je Mađar, odnoseći se na prvog premijera Mađarske koji je osnovao prvi mađarski sabor.

On je prethodno na "Fejsbuku" objavio da ga je odlazeći premijer Viktor Orban pozvao i čestitao mu na pobedi.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

