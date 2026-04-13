VEĆ IMAMO GOL GODINE?! Spektakularan pogodak koji je obišao svet (VIDEO)
Spektakularan pogodak viđen je u marokanskoj ligi od ne tako poznatog igrača široj fudbalskoj javnosti.
Naime Dris El Jabl postigao je pogodak rabon za Magreb Fes protiv trofejnog Maroko Vidada.
Ovo je marokanskom štoperu drugi gol u karijeru za ovaj klub, ali postignut na kakav način.
Nema sumnje da će se ovaj pogodak naći u nominaciji za Puškaš nagradu, koju organizuje Frans fudbal.
Preporučujemo
KAKVO VEČE ZA NIKOLU TOPIĆA! Srbin dabl-dablom spustio zavesu na ligaški deo NBA lige
13. 04. 2026. u 08:55
"BIO JE MI JE POPUT OČINSKE FIGURE!" Emotivni Bogdan Bogdanović o Vujoševiću
13. 04. 2026. u 14:03
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)