Košarka

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 08:10

Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio 128:118 u poslednjem meču ligaškog dela NBA lige.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Никола Јокић остао у конкуренцији за МВП награду, Денвер добио тешког ривала у првој рунди плеј-офа

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Nikola Jokić je istrčao na parket u Teksasu spreman da ispuni dva cilja – da zadrži treću poziciju na tabeli Zapada i da odigra 65. utakmicu sa kojom je ispunio kvotu nametnutu od NBA za svakog igrača koji konkuriše za najvrednije nagrade – MVP priznanje i mesto u prvim timovima lige.

Jokić je igrao u prvom poluvremenu 18 minuta 15 sekundi i postigao je 23 poena.

Ovim trijumfom Nagetsi su odabrali svoj plej-of put. Prvi protivnik Denvera u prvoj rundi biće Minesota, veliki rival i potencijalno veoma opasna mina već na startu.

Ukoliko Jokić i drugovi preskoče Entonija Edvardsa, pretpostavka je da sledi nova bitka sa Viktorom Vembanjamom i Sparsima. Prvi meč je na programu u subotu od 21.30 časova po srpskom vremenu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
