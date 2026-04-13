SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

Košarkaši Denvera pobedili su San Antonio 128:118 u poslednjem meču ligaškog dela NBA lige.

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Nikola Jokić je istrčao na parket u Teksasu spreman da ispuni dva cilja – da zadrži treću poziciju na tabeli Zapada i da odigra 65. utakmicu sa kojom je ispunio kvotu nametnutu od NBA za svakog igrača koji konkuriše za najvrednije nagrade – MVP priznanje i mesto u prvim timovima lige.

Jokić je igrao u prvom poluvremenu 18 minuta 15 sekundi i postigao je 23 poena.

Ovim trijumfom Nagetsi su odabrali svoj plej-of put. Prvi protivnik Denvera u prvoj rundi biće Minesota, veliki rival i potencijalno veoma opasna mina već na startu.

Ukoliko Jokić i drugovi preskoče Entonija Edvardsa, pretpostavka je da sledi nova bitka sa Viktorom Vembanjamom i Sparsima. Prvi meč je na programu u subotu od 21.30 časova po srpskom vremenu.

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/bqSnxeDnzv — NBA (@NBA) April 13, 2026

