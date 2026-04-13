SADA JE I ZVANIČNO Tramp: Počela američka blokada Ormuskog moreuza, Iran očajnički želi sporazum

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 19:22

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je počela američka pomorska blokada iranskih luka i Ormuskog moreuza i da Iran "očajnički želi sporazum".

САДА ЈЕ И ЗВАНИЧНО Трамп: Почела америчка блокада Ормуског мореуза, Иран очајнички жели споразум

Foto: AI generated/gemini

-Ne možemo dozvoliti da neka zemlja ucenjuje ili iznuđuje svet, jer to rade. Nećemo dozvoliti da se to desi... mnogi brodovi se upravo sada upućuju ka našoj zemlji kako bi se utovarili najboljom naftom. Vrlo je moguće da će se to rešiti pre toga, rekao je Tramp u obraćanju iz Bele kuće, prenosi Skaj njuz.

Tramp je kazao da je pomorska blokada počela u 16.00 sati po istočnoevropskom vremenu.

-Pozvala nas je druga strana, kazao je Tramp, koji je dodao da Iran "očajnički želi sporazum".

Govoreći o pregovorima delagacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su se za vikend održali u Islamabadu, Tramp je rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vens, koji je predvodio delegaciju, obavio "dobar posao" sa izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su bili deo američke delegacije.

-Mogu vam reći da nas je pozvala druga strana, oni bi veoma, veoma očajnički želeli da postignu sporazum, kazao je Tramp.

Tramp je rekao da je za SAD ključna tačka u pregovorima "bila oko nuklearnog oružja".

-Iran neće imati nuklearno oružje. I složili smo se oko mnogo stvari, ali oni se nisu složili oko toga.“ I mislim da će se složiti sa tim, zaključio je Tramp.

Tanjug

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa