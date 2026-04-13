Fudbal

ISTORIJA ISPISANA NA ČAIRU! Radnički predstavio najmlađeg trenera ikada - Neđić: Kvalitetom zaslužujemo bolju poziciju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 04. 2026. u 16:23

Fudbalski klub Radnički promovisao je Marka Neđića u novog šefa stručnog štaba.

ИСТОРИЈА ИСПИСАНА НА ЧАИРУ! Раднички представио најмлађег тренера икада - Неђић: Квалитетом заслужујемо бољу позицију

FOTO: A. Ilić

On se obratio okupljenim novinarima. 

- Hvala čelnicima kluba što su mi ukazali poverenje da vodim veliki klub kao što je Radnički Niš. Slažem se da je situacija osetljiva, ali uložićemo sve napore i iskoristiti naše znanje, kao i znanje ovih momaka koji, kvalitetom, zaslužuju bolju poziciju od ove na kojoj se trenutno nalaze. Možda jeste iznenađenje za neke, ali u dogovoru sa čelnicima kluba, kojima se zahvaljujem na saradnji tokom devet i po godina, kako u Crvenoj zvezdi, tako i u Grafičaru, odlučio sam se na ovaj korak. Poziv ovako velikog kluba se ne odbija i srećan sam što sam ovde - rekao je on. .

Novi šef stručnog štaba govorio je o pritisku koji je trenutno na klubu, igračima i očekivanjima.

- Pritisak je normalan kada radite u velikim klubovima kao što su Zvezda ili Radnički. Ovde je fokus na opstanku u ligi, a nadam se da ćemo sledeće sezone ući u Superligu sa mnogo većim ciljevima. Mogu da obećam maksimalno požrtvovanje. Nas četvorica smo došli iz Beograda i svesni smo cilja. Razgovarali smo sa trenerima koji su ostali u klubu, oni žive za ovaj grad i klub. Imamo dobar i kvalitetan tim i verujem da ćemo uz našu energiju i entuzijazam izvući maksimum iz svakog igrača. Nismo mađioničari, ali želimo da svaki momak pruži 300% na svakom treningu i utakmici.

O samom igračkom kadru ima samo reči hvale.

Foto: ФОТО: А. Илић

POGLEDAJ GALERIJU

- Ekipa definitivno ne zaslužuje trenutno mesto na tabeli. Bili su na ivici ulaska u plej-of, ali su upali u malu krizu samopouzdanja. Radi se o dobrim momcima i radnicima. Bitno nam je da izgradimo dobar međuljudski odnos - zaključio je Neđić.

Marko Neđić najmlađi je šef stručnog štaba u istoriji Radničkog. Sa Neđićem su u Niš došli Petar Petrović, Slobodan Čikara i Veljko Stanić.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
