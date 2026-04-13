ISTORIJA ISPISANA NA ČAIRU! Radnički predstavio najmlađeg trenera ikada - Neđić: Kvalitetom zaslužujemo bolju poziciju

Fudbalski klub Radnički promovisao je Marka Neđića u novog šefa stručnog štaba.

On se obratio okupljenim novinarima.

- Hvala čelnicima kluba što su mi ukazali poverenje da vodim veliki klub kao što je Radnički Niš. Slažem se da je situacija osetljiva, ali uložićemo sve napore i iskoristiti naše znanje, kao i znanje ovih momaka koji, kvalitetom, zaslužuju bolju poziciju od ove na kojoj se trenutno nalaze. Možda jeste iznenađenje za neke, ali u dogovoru sa čelnicima kluba, kojima se zahvaljujem na saradnji tokom devet i po godina, kako u Crvenoj zvezdi, tako i u Grafičaru, odlučio sam se na ovaj korak. Poziv ovako velikog kluba se ne odbija i srećan sam što sam ovde - rekao je on. .

Novi šef stručnog štaba govorio je o pritisku koji je trenutno na klubu, igračima i očekivanjima.

- Pritisak je normalan kada radite u velikim klubovima kao što su Zvezda ili Radnički. Ovde je fokus na opstanku u ligi, a nadam se da ćemo sledeće sezone ući u Superligu sa mnogo većim ciljevima. Mogu da obećam maksimalno požrtvovanje. Nas četvorica smo došli iz Beograda i svesni smo cilja. Razgovarali smo sa trenerima koji su ostali u klubu, oni žive za ovaj grad i klub. Imamo dobar i kvalitetan tim i verujem da ćemo uz našu energiju i entuzijazam izvući maksimum iz svakog igrača. Nismo mađioničari, ali želimo da svaki momak pruži 300% na svakom treningu i utakmici.

O samom igračkom kadru ima samo reči hvale.

- Ekipa definitivno ne zaslužuje trenutno mesto na tabeli. Bili su na ivici ulaska u plej-of, ali su upali u malu krizu samopouzdanja. Radi se o dobrim momcima i radnicima. Bitno nam je da izgradimo dobar međuljudski odnos - zaključio je Neđić.

Marko Neđić najmlađi je šef stručnog štaba u istoriji Radničkog. Sa Neđićem su u Niš došli Petar Petrović, Slobodan Čikara i Veljko Stanić.

