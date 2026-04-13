"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)

VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.

Njegovo obraćanje posle glasanja pokazalo je da nova većina ne želi samo smenu Viktora Orbana, već i duboku promenu spoljnopolitičkog i unutrašnjeg kursa Budimpešte. Mađar je pobedu predstavio kao istorijski mandat, uz tvrdnju da je njegova stranka dobila podršku kakvu opozicija do sada nije imala.

- Srušili smo Orbanov režim, oslobodili Mađarsku i vratili sebi otadžbinu. Stranka na vlasti upotrebila je čitav državni aparat, potrošila stotine milijardi na kampanju laži i mržnje, ali je danas istina pobedila laž - izjavio je Mađar.

Uz najavu približavanja Briselu i NATO savezu, novi pobednik izbora odmah je otvorio i pitanje odgovornosti ljudi iz dosadašnjeg sistema. Zatražio je da predsednik Mađarske Tamaš Šujok, kao i drugi funkcioneri povezani sa Fidesom, među njima glavni tužilac i predsednik Ustavnog suda, podnesu ostavke.

Prvi potezi vode u Varšavu i Brisel

Politička poruka sa pobedničkog skupa dodatno je pojačana atmosferom među pristalicama, koje su uzvikivale: „Rusi, idite kući".

"Our country wants to live again. It wants to be a European country again."



To skandiranje postalo je jedan od najupečatljivijih simbola izborne noći i nagovestilo da bi Mađarska pod novim vođstvom mogla da zauzme mnogo tvrđi stav prema dosadašnjoj politici balansiranja između Zapada i Moskve.

Među prvim evropskim liderima koji su pozdravili rezultat bio je poljski premijer Donald Tusk, koji je Mađarovu pobedu opisao kao „slavnu pobedu", a zatim na mađarskom jeziku poručio: „Ruszkik haza", odnosno „Rusi, idite kući".

Mađar je odmah potom najavio da će njegovo prvo putovanje u inostranstvo kao premijera biti u Varšavu, sa ciljem da obnovi i učvrsti odnose sa Poljskom, koje je nazvao hiljadugodišnjim prijateljstvom dve zemlje.

Posle Varšave, planira odlazak u Brisel, gde želi da ubedi Evropsku komisiju da odmrzne do 17 milijardi evra sredstava blokiranih Mađarskoj zbog optužbi za korupciju i problema sa nezavisnošću pravosuđa.

Sve to ukazuje da Budimpešta posle pobede Tise ulazi u period dubokih promena, u kojem bi mogla da napusti dosadašnji model vladanja i ubrzano krene ka čvršćem vezivanju za Evropsku uniju i zapadne saveznike.

