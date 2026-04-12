U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova.

Foto: Ilustracija

Rezultati na osnovu prebrojanih 81,49% prebrojanih glasova

Na osnovu 81,49% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 137 mandata (43 sa lista, 94 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 55 mandata (43 sa lista, 12 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

Printskrin

Tisa uvećava vođstvo

Posle 72,44 odsto prebrojanih glasova Tisa ima 138 poslaničkih mesta, Fudes 54 od 199. Glavna prednost je u broju mandada ostvarenih u glasanju za ličnosti po okruzima 95 prema 11.

Foto printskrin vtr.valasztas.hu

Orban se obratio Mađarima: Teška poruka za vreme koje dolazi

Premijer Mađarske Viktor Orban obratio se građanima nakon što je priznao izborni poraz.

- Ne znamo sada šta će rezultati izbora značiti za sudbinu naše zemlje i nacije, vreme će pokazati, ali služićemo našoj zemlji čak i u opoziciji - rekao je Orban.

On je naglasio da je jasan zadatak pred njegovom strankom.

- Zadatak pred nama je jasan, teret upravljanja nije na našim plećima, tako da je naš posao sada da ojačamo našu zajednicu. Podržalo nas je 2,5 miliona Mađara, nikada ih nećemo izneveriti.

Makron i Veber čestitali Mađaru

Peter Mađar je na svojoj Fejsbuk stranici objavio da su mu čestitali Markon i Veber.

- Emanuel Makron, francuski predsednik i Manfred Veber, predsednik Evropske narodne partije, upravo su nam čestitali telefonom - napisao je Mađar.

Orban priznao poraz

Viktor Orban, premijer Mađarske, oglasio se nakon objavljivanja rezultata izbora u toj zemlji i priznao poraz.

- Rezultat izbora je jasan. Čestitao sam Peteru Mađaru, a ovaj rezultat je bolan za Fides - poručio je Orban.

Rezultati na osnovu prebrojanih 60,24 odsto glasova

Na osnovu 60,24% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Posle 53 odsto glasova Tisa ubedljivo vodi

Peter mađar i Tisa imaju posle 53,45 odsto prebrojanih glasova na okružnim izborima i 39 odsto na stranačkim listama, 136 mandata, a Fides 56.

Foto: vtr.valasztas.hu

Viktor Orban čestitao Petru Mađaru pobedu

Peter Mađar je na svojoj Fejsbuk stranici objavio da ga je Viktor Orban pozvao i čestitao mu na izbornoj pobedi.

- Premijer Viktor Orban je upravo pozvao da nam čestita pobedu - napisao je Peter Mađar.

Na osnovu 45,71% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 135 mandata (40 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 57 mandata (46 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 (7 sa lista) mandata.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Mađar: Hvala Mađarskoj

„Hvala Mađarskoj!“, napisao je na Fejsbuku Peter Mađar, Tisin kandidat za premijera, kao odgovor na dosadašnje rezultate.

Oglasio se predsednik Mađarske

Mađarski predsednik Tamaš Suljok upravo se obraća, nakon što su u tačno 19:00 časova zatvorena sva biračka mesta.

- Ovo je dan slobode i proslave slobode. Ovi izbori su sa najvišom izlaznošću, oborilo su rekord. Demokratija u Mađarskoj odlično funkcioniše, građani veruju vladi - poručio je Suljok.

- Nakon proglašenja, predsednik ima 30 dana da imenuje mandatara. Posle toga ću početi sa pregovorima o formiranju nove vlade - dodao je on.

Rezultati posle 29 odsto prebrojanih glasova

Vodi Tisa, Fides pristiže.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Tamaš Šuljok: Kakav god da je ishod izbora, pobednik će steći legitimnu vlast

Mađarski predsednik Tamaš Šuljok izjavio je danas da su parlamentarni izbori koji su održani danas protekli bez problema i da će zbog visoke izlaznosti ko god da pobedi na izborima imati legitimnu vlast.

Šuljok je u sedištu Nacionalne izborne kancelarije (NVI) kazao da rekordna izlaznost potvrđuje snažno funkcionisanje demokratije i da će na osnovu rezultata izbora, pobednik imati legitimni autoritet i legitimni mandat da odredi smer u kome će zemlja ići, prenosi mađarski Indeks.

Najnoviji rezultati posle 14,72 odsto obrađenog biračkog tela

Foto printskrin vtr.valasztas.hu

Guljaš: Visoka izlaznost rezultat mobilizacije Fidesa, verujemo da imamo većinu

Visoka izlaznost na parlamentarnim izboria održanim danas u Mađarskoj rezultat je mobilizacije stranke Fides, izjavio je danas Orbanov šef kabineta Gergelj Guljaš i izrazio uverenje da će stranka mađarskog premijera pobediti Viktora Orbana.

-Drago nam je što će seledeći saziv parlamenta imati ovako snažan demokratski mandat, rekao je Guljaš nakon zatvaranja birališta u 19.00 sati, prenosi Rojters.

Prvi zvanični rezultati

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije objavljeni su prvi brojevi, na osnovu kojih Fides-KDNP vodi na nacionalnoj listi sa 1,37 odsto glasova, Tisa stranka je druga, dok je Mi Hazank na trećem mestu, i dalje u konkurenciji.

Prema prvim delimičnim rezultatima, Fides ima 53,18 odsto, Tisa 38,68 odsto, a Mi Hazank 6,11 odsto. Demokratska koalicija znatno zaostaje, sa 0,74 odsto.

Foto printskrinvtr.valasztas.hu

Oglasio se Peter Mađar

Lider stranke Tisa Peter Mađar izjavio je da je optimističan u vezi sa rezultatom i da rekordna izlaznost pokazuje da je glasalo više od šest miliona Mađara, kao i da su ove izbore shvatili kao važne.

Poručio je i da su Mađari ponovo ispisali istoriju, prenosi Rojters.

Biračka mesta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su danas u 19 časova, a izlaznost u 18.30 iznosila je rekordnih 77,8 odsto.

Kako prenosi Hirado, to znači da je do 18.30 glasaso 5.856.515 birača. Biračka mesta otvorena su jutros u 6 časova, a pravo galsa imalo je oko 7,5 miliona birača.

Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23 časa večeras biti obrađeno 92 do 95 odsto glasova.

Najnovije istraživanje: prednost vladajuće koalicije

Prema nacionalno reprezentativnom istraživanju koje je sproveo Centar za osnovna prava pre parlamentarnih izbora, Fides-KDNP je imao 44,5 odsto sigurnih glasača stranke, dok je Tisa stranka imala 42 odsto, a Mi Hazank 7 odsto.

Apsolutni rekord izlaznosti oboren je u 17 časova

Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 17 časova glasalo je 74,23 odsto Mađara, saopštila je mađarska izborna komisija.

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 17 časova bila 77,18 odsto. Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 15 sati glasalo 66,01 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 15 sati bila je 69,23 odsto.

U prvih sat vremena glasanja, do 7 časova, zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je prethodno mađarska izborna komisija.

Jutros u 6 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta u Mađarskoj, a pravo glasa do večeras u 19 časova ima oko 7,5 miliona birača u zemlji i više od 500 hiljada u inostranstvu, preneli su danas mađarski mediji. Objavljivanje preliminarnih rezultata počeće ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta, a očekuje se da će do 23 časa večeras biti obrađeno 92 do 95 odsto glasova.

Mađarski premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo izlaznošću i naveo da je "mnogo ljudi glasalo". "To znači jedno: ako želimo da zaštitimo bezbednost Mađarske, nijedan patriota ne sme da ostane kod kuće. Samo Fides! Gore, do pobede!", poručio je Orban na svom Fejsbuk profilu.

U kasnijoj objavi Orban je naveo da su "mir i bezbednost Mađarske" u pitanju i da odluke donete danas ne mogu kasnije biti poništene. "Mir i bezbednost Mađarske mogu da zavise od jednog glasa danas. Ovo je odluka koja ne može biti poništena sutra. Danas moramo da branimo Mađarsku! Danas nijedan patriota ne može da ostane kod kuće! Samo Fides! Gore, u pobedu!" - poručio je mađarski premijer.

U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prema anketama javnog mnjenja, glavni rivali su stranka Fides aktuelnog mađarskog premijera Viktora Orbana i proevropska stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Na izborima, koji se održavaju u 106 izbornih jedinica, biće izabrano 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske.

Rok za objavljivanje rezultata izbora je 18. april, dok konačni rezultati treba da budu objavljeni do 4. maja. Za stranke, cenzus za ulazak u parlament je osvajanje pet odsto glasova. Mađarskog premijera bira parlament prostom većinom glasova, a mađarski predsednik podnosi predlog za mandatara nove vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji. Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana, a ako parlament ponovo ne izabere novog mandatara, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori su deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

Peter Mađar: Konačna velika mobilizacija počinje sada!

- Rekordna izlaznost na izborima! Još dva sata. Sada je vreme da se zaista insistira na kraju! Glasajte i ohrabrite sve da to učine! Svaki glas može biti presudan - napisao je Peter Mađar, predsednik stranke Tisa, na svojoj stranici na društvenim mrežama i poručio da "velika mobilizacija počnje sada".

Glasanje u Miškolcu obustavljeno zbog pretnje bombom

Pretnja bombom prekinula je glasanje u Miškolcu. Policija je evakuisala biračko mesto, glasanje je prekinuto, a zatim nastavljeno.

Evo kada se očekuju prvi rezultati izbora u Mađarskoj

Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se u 20 časova u nedelju uveče.

Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija (NVI) objaviti prve rezultate izbora u Mađarskoj na sajtu počevši od 20 časova u nedelju, a ažuriraće se svakih deset minuta. Proces se odvija sledećim redosledom:

Redosled brojanja: Prvo se broje glasovi pojedinačnih kandidata, zatim nacionalne stranačke liste i na kraju glasovi nacionalnih lista

Poštanski glasovi: NVI će početi sa skeniranjem skoro 232.000 poštanskih glasova u 19 časova kako bi mogli brzo da objave preliminarne rezultate

Pojednačne izborne jedinice: Odbori za brojanje odmah prosleđuju rezultate lokalnim izbornim kancelarijama, tako da se podaci o pojedinačnim izbornim jedinicama prvi pojavljuju.

Istraživač Donalda Trampa: Rekordna izlaznost ide u korist Orbanu

Prema američkom istraživaču Džonu Meklaflinu, koji je blizak Donaldu Trampu, Fides među sigurnim biračima ima 44%, a Tisa 40%.

Meklaflin smatra da visoka izlaznost ukupno ide u korist Fidesa.Meklaflin, direktor američke istraživačke kompanije “Meklaflin & asošijejts” sa višedecenijskim iskustvom - rekao je za Index.hu da se “uopšteno može reći da se u tesnim izbornim trkama očekuje veća izlaznost”.

Orban poslao poruku nakon rekordne izlaznosti: Suočavamo se sa pretnjom rata!

Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se nakon što su objavljeni rekordni podaci o izlaznosti u Mađarskoj.

- Mnogo ljudi glasa i ulog je ogroman. Mir i bezbednost Mađarske mogli bi da zavise od samo jednog glasa danas. Ako ga propustimo, suočićemo se sa pretnjom rata. Ako ga propustimo, finansijska bezbednost mađarskih porodica biće ugrožena. Ovo je odluka koja se ne može poništiti sutra. Moramo braniti Mađarsku danas! Nijedan patriota ne može danas ostati kod kuće! - rekao je Viktor Orban u videu na Fejsbuk stranici.

Do 15 sati 66,01 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima

Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 15 časova glasalo je 66,01 odsto Mađara, saopštila je mađarska izborna komisija. Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 15 časova bila 69,23 odsto.

Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača

Do 13 sati izlaznost je bila 54,14 odsto, što je više u odnosu na izbore 2022. godine, kada je do istog perioda glasalo 40.01 odsto birača.

Izlaznost u Budimpešti do 13 sati bila 56,77 odsto.

POZNATI HOLANDSKI INFLUENSER UPOZORAVA: Ovo je ono što vidite kada se probudite u Mađarskoj nakon što je Viktor Orban izgubio izbore

Celu vest možete pročitati na linku OVDE!

Bivši Tisin poslanik obelodanio "Akcioni plan za izborni dan"

Čerča Balaž, bivši stručni političar partije Tisa, podelio je na svojoj društvenoj mreži fotografiju dokumenta pod nazivom "Akcioni plan za izborni dan", koji su mu ujutru poslali unutrašnji izvori.

Suština dokumenta na engleskom jeziku jeste da Mađar Peter ne čeka konačne rezultate, već da se što ranije proglasi pobednikom kako bi dobio priznanje Evropske komisije i nemačke vlade.

Celu vest možete pročitati na linku OVDE!

Pristalica opozicije spreman da puca

Nađ Alekos je otkrio jezive detalje o svojim planovima za izborni dan u podkastu na Jutjub kanalu "Súlytalan".

- Toliko ću se napiti, počinjem već od podneva, piću Čivas star 12 godina. Pripremio sam pet cigara da mi potraju do zore - rekao je on, a zatim tokom razgovora i dodao:

- Ukoliko partija Tisa (Tisza Párt) pobedi na izborima, izvadiću svoj gasni pištolj, izaći na ulicu i pucati.

Celu vest možete pročitati na linku OVDE!

Više od 35.000 delegata nadzire birališta

Nacionalna izborna kancelarija potvrdila je da je proces glasanja pod strogim nadzorom. Ukupno je angažovano više od 35.000 delegata koji učestvuju u radu odbora za brojanje glasova širom zemlje.

Iako je ovaj broj nešto manji u odnosu na izbore pre četiri godine, nadležni uveravaju da je ovaj broj dovoljan da se osigura integritet izbornog procesa u svim jedinicama.

Neverovatna izlaznost do 11 časova!

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 11.00 časova bila 36,98 odsto.

Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 9.00 sati glasalo 16,89 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 9.00 sati bila je 15,96 odsto.

Teške optužbe na račun partije Tisa: Snimak o kupovini glasova?

Izborni dan protiče u senci ozbiljnih optužbi za pokušaje izborne krađe.

Naime, pojavio se audio-snimak koji, prema tvrdnjama, dokazuje da partija Tisa planira kupovinu glasova romske populacije.

Peter Mađar glasao

Peter Mađar, lider opozicione stranke Tisa, glasao je u vrtiću Meševar u Budimpešti jutros oko 8:30 sati.

Kako je ranije najavljeno, on će nakon glasanja održati konferenciju za novinare.

Orban: Došao sam da pobedim

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, nakon glasanja na parlamentarnim izborima, da je "došao da pobedi".

U prvih sat vremena glasalo 3,46 odsto građana

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 7 časova zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

U saopštenju se navodi da je u Budimpešti izlaznost do 7 časova bila 3,45 odsto.

Opozicija sprema haos?

Mađarska politička opozicija mogla bi da izazove masovne nemire ako izgubi parlamentarne izbore, rekao je politikolog Gabor Stir.

Orban: Nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u rat, nećemo davati novac Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica.

Počeli izbori

Nacionalna izborna kancelarija (NVI) će informisati javnost o izlaznosti sedam puta tokom izbornog dana i to u 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 18.30 časova, prenosi "Mađar Nemzet".

