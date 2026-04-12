Nesreće

UDES KOD VALJEVA: Biciklista bez kočenja udario u auto

V.N.

12. 04. 2026. u 16:33

VOZAČ automobila koji je bio parkiran uključio se u saobraćaj u Sinđelićevoj ulici, te je započeo skretanje u drugu ulicu, kada mu je sa desne strane naišao biciklista.

УДЕС КОД ВАЉЕВА: Бициклиста без кочења ударио у ауто

Foto: N. Živanović

Bez kočenja, biciklista se direktno zakucao u automobil, nakon čega je pao sa bicikle. 

Na svu sreću, povređenih nema.

(Alo)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica
Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.

12. 04. 2026. u 16:56

TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok
TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Izvršen uviđaj povodom pogibije radnika na gradilištu na Novom Beogradu, ovo je uzrok

JAVNI tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu kada je poginuo jedan, a povređena tri radnika, obavio je višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno-tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

11. 04. 2026. u 16:41

