PARTIZAN U VELIKOM PROBLEMU: Igraču duguje 1.200.000 evra
ČINI se da kad god Partizan reši jedan problem novi se pojave.
Iako su u Humskoj uspešno prošli UEFA monitoring i obezbedili licencu za narednu sezonu u evropskim takmičenjima situacija u Humskoj je puna tenzija.
Ekonomska situacija daleko je od dobre, zbog čega je nedavno Andrej Kostić prodat Milanu, a ni finansijska injekcija koja je stigla iz Italije nije uspela da zapuši sve rupe u kasi Partizana.
Kako "Mozzart Sport" prenosi, ukupno dugovanje kluba prem Bibrasu Nathu narastao je na vrtoglavih 1.200.000 evra! Radi se o neisplaćenim ratama ugovora i ostvarenim bonusima koji nikada nisu završili na računu iskusnog Izraelca.
Glavnica od oko 1.000.000 evra, kako javlja isti izvor, nastala je tokom mandata prethodne uprave, a iako Natho nikada nije pravio problem klubu oko reprograma, jasno je da će njegova zarada kad-tad morati da bude isplaćena.
Iskusni vezista nikada javno nije govorio o zaostalim primanjima već je uvek izlazio u susret Partizanu kako ne bi blokirao klub, posebno pred pomenute UEFA monitoringe. Nije se Izraelac bunio ni kada mu je mesečna plata umanjena minulog leta na 15.000 evra, a iako je izvesno da od produžetka saradnje neće biti ništa, Natho je i više nego voljan da u Humskoj ostane i nakon završetka igračke karijere.
No to, naravno, nije jedina briga za posvađanu upravu Partizana. Naime, u maju počinje da teče reprogram duga za porez po kom će crno-beli svakog meseca na račun države morati da isplate 400.000 evra. Eventualno kašnjenje oborilo bi prethodni dogovor i na klub iz Humske bi morao da vrati ukupnu sumu od neverovatnih 22.000.000 evra.
Konačna tabela Superlige posle 30. kola: Evo ko se plasirao u plej-of, a ko će se boriti za opstanak
Odavno je poznato da se u upravi Partizana stvorio jaz. Situacija je kulminirala nakon prodaje Andreja Kostića u Milan kada su suprotstavljene strane - Predrag Mijatović na jednoj, i svi ostali na drugoj strani, vodili rat saopštenjima budući da prvi čovek za sportska pitanja nije dao "zeleno svetlo" za transfer snažnog Crnogorca. Problema je bilo i ranije, posebno po pitanju izbora trenera, budući da je Mijatović preglasan kada je odlučeno da se na kormilo crno-belih vrati Srđan Blagojević. Situacija, jasno vam je, nije dobra i za budućnost Partizana biće potrebno da se šteta što pre sanira.
