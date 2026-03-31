KO JE ŽRTVA KRVAVOG PIRA NA SAVSKOM VENCU: Poznat identitet žene kojoj se lekari bore za život
U BEOGRADSKOJ opštini Savski venac sinoć se dogodio stravičan incident u kojem je teško povređena K. T. (47), prenose mediji.
Nesrećna žena primljena je u Urgentni centar sa višestrukim ubodnim ranama nakon što ju je, prema njenim rečima, nepoznati muškarac napao usred ulice.
Drama se odigrala dok je K. T. mirno šetala ulicom. Kako saznajemo, napadač joj je prišao iznenada i, bez ikakve prethodne verbalne rasprave ili sukoba, počeo da zadaje udarce oštrim predmetom.
Nakon krvavog pira, nepoznati muškarac je pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu, ostavljajući žrtvu da krvari na pločniku.
Ubodi po vratu i leđima
Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i prevezla povređenu ženu u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, njeno stanje je kritično.
Lekari su konstatovali brojne povrede - duboki ubodi koji su ugrozili vitalne funkcije i višestruke rane nanesene tokom napada i pokušaja odbrane.
Istraga u toku, obavešteno Tužilaštvo
O ovom brutalnom napadu odmah je obavešteno Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu. Policija je obavila uviđaj na licu mesta i intenzivno traga za napadačem.
- Žrtva je izjavila da napadača ne poznaje i da joj je prišao potpuno neočekivano. Motiv ovog svirepog čina za sada je potpuno nepoznat - navodi izvor blizak istrazi za medije.
Trenutno se pregledaju snimci sa sigurnosnih kamera u okruženju kako bi se identifikovao izvršilac.
Stanovnici ovog dela grada su u šoku, a policijske patrole su pojačane u tom rejonu.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Komentari (0)