BORBA ZA GOLI ŽIVOT: Ovijedo grca na dnu tabele, Sevilja ne želi da mu se pridruži u zoni ispadanja

OBRAČUN dva tima iz donjeg dela tabele gledaćemo od 18.30 na "Karlos Tartijereu" gde će Real Ovijedo ugostiti Sevilju.

Sevilja u ovaj meč ulazi pod velikim pritiskom. Tim iz Andaluzije trenutno zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom, samo dva više od Elčea koji je prvi ispod crte, pa je jasno da u nastavku sezone nema prostora za nove kikseve.

Dodatni pritisak predstavlja činjenica da je klub nedavno promenio trenera. Posle poraza od Valensije (0:2), uprava je otpustila Matijasa Almejdu, a ekipu je preuzeo Luis Garsija Plaza.

Upravo će ovaj duel biti njegov prvi na klupi Sevilje, pa će španski stručnjak pokušati da odmah donese pozitivnu reakciju tima.

Forma gostiju nije ohrabrujuća. U poslednja dva kola Sevilja je izgubila od Barselone i Valensije, a poslednju pobedu u prvenstvu ostvarila je još 22. februara kada je savladala Hetafe minimalnim rezultatom.

S druge strane, Real Ovijedo se nalazi u još težoj situaciji. Domaćin je poslednji na tabeli sa 21 bodom iz 29 utakmica i čak deset bodova zaostatka u odnosu na Majroku koja je tik iznad zone ispadanja.

Ipak, na "Karlos Tartijereu" su nedavno pokazali da mogu da iznenade. Sredinom marta savladali su Valensiju sa 1:0, što im je donelo novu nadu u borbi za spas.

Ovijedo ima i jedan zanimljiv podatak na svojoj strani, na poslednja četiri međusobna duela sa Seviljom zabeležio je čak tri pobede. Ipak, u prvom delu sezone Sevilja je ubedljivo slavila sa 4:0 na svom terenu.

Najveća snaga domaćina u napadu biće Federiko Vinjas, koji je ove sezone postigao šest golova. Pored njega, u ofanzivi se očekuju Iljas Čajra i Alberto Reina.

Sevilja, sa druge strane, nema velikih kadrovskih problema, ali će biti oslabljena neigranjem Lucijena Agumea zbog suspenzije. U napadu bi od prvog minuta mogao da zaigra Akor Adams.

Iako se oba tima nalaze u donjem delu tabele, kvalitet je na strani Sevilje. Ipak, pritisak rezultata i težak teren mogli bi da donesu veoma neizvesnu utakmicu.

