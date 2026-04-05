SMRT STUDENKTINJE NA FILOZOFSKOM: Đokić pokazao da nema empatiju - Analitičari za "Novosti" analiziraju ponašanje rektora

TRAGEDIJA na Filozofskom fakultetu, u kojoj je život izgubila studentkinja, ogolila je do kraja obrazac ponašanja koji se mesecima unazad pokušava sakriti iza parola o "borbi za pravdu" i "odgovornosti sistema". Upravo oni koji su najglasnije zahtevali odgovornost danas od nje beže, zašto Vladan Đokić ćuti i beži od odgovornosti za "Novosti" razotkrivaju Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke, Uglješa Mrdić predsednik Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i Sandra Božić potpredsednik Pokrajinske vlade.

Foto: Novosti

Uglješa Mrdić je za "Novosti" rekao da rektor Đokić treba da odgovori na više pitanja i da podrži rad državnih institucija kada je u pitanju istraga oko smrti devojke sa Filozofskog fakulteta.

- Država će da svoj posao radi na profesionalan, odgovoran, ozbiljan način. Protesti koji se dešavaju su nasilni i oni su posledica postizborne traume zbog još jednog neuspeha koji nisu očekivali, jer su širili lažnu nadu i očekivanja svojim pristalicama - naveo je.

Mrdić je rekao da bi Đokić trebalo da objasni šta zašto su ponađeni i čemu služe pirotehnička sredstva, topovski udari, gas maske, braunile špricevi i sve drugo u Kapetan Mišinovom zdanju.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ novosadskatelevizija

Milenko Jovanov ističe da je Đokić pokazao nedostatak lične hrabrosti i licemerje, kao i potpuno odsustvo empatije prema stradanju studenata, što je šokantno.

- Njegovo ćutanje i izbegavanje odgovornosti jasno ukazuju na kukavičluk i nespremnost da se suoči sa posledicama koje sa sobom nosi svaka javna funkcija.

Takođe, najblaže rečeno je degutantno to što je istragu smrti jedne studentkinje iskoristio da od sebe napravi žrtvu i da na tome gradi svoju političku karijeru - kaže Jovanov.

Foto N. Skenderija

Sandra Božić tvrdi za "Novosti" da su svaku tragediju blokaderi pokušali da iskoriste u političke svrhe tražeći ostavke resornih ministara po principu objektivne odgovornosti.

- Isto tako Miloš Vučević je podneo ostavku na mesto premijera zbog incidenta koji je po posledicama nemerljiv sa tragičnom smrću studentkinje koja se dogodila upravo na prostoru koji blokaderi brane izrazom “autonomija univerziteta”.

Tokom prethodnih godinu i po dana imali smo situacije da su isti ti blokaderi bežali od policije u zgrade fakulteta nakon izvršenja krivičnih dela, kao i situacije gde su se tokom blokade činila različita krivična dela pod paravanom “autonomije univerziteta”.

Dan nakon tragičnog događaja upravo na jednom od fakulteta, svi su se ograđivali od odgovornosti od plenumaša do samog rektora, pokušavajući da se zaboravi šta se dogodilo i tražeći idealnog predsedničkog kandidata - kaže Božićeva.

Ističe da njihovim medijima nije više pitanje ko je odgovoran za smrt studentkinje koja je boravila na fakultetu van radnog vremena, već veličanje rektora koji sebe smatra nedodirljivim.

- Odgovorna lica za stanje na fakultetima jesu pre svega dekani kojima je poveren mandat da se staraju o obrazovanju mladih kao i o tome na koji način, kada i kako provode vreme u prostorijama fakulteta, a zatim i na rektorima koji su odgovorni za stanje na čitavom univerzitetu. Ponašanje rektora Đokića dokaz je da od samog početka ima osmišljenu političku kampanju kako bi ušao u politiku kroz zloupotrebu najviše funkcije na najznačajnijem univerzitetu u zemlji. Njegovo bežanje od odgovornosti videli smo više puta i svaki put je to činio skrivajući se iza studenata - navela je.

Sandra Božić kaže da nam to govori da se radi o čoveku koji nema integritet i koji nije spreman da se odrekne fotelje bez obzira na posledice svog ponašanja.

- Ukoliko je sada spreman da učini sve kako bi ostao rektor, pitanje je na šta je sve spreman kako bi dobio najvišu funkciju u državi, na koju očigledno pretenduje - zaključila je.

Foto: SNS

BONUS VIDEO: