GOLEADA U VELIKOM DERBIJU: Na dva ovosezonska duela ljutitih rivala viđeno je čak osam pogodaka!

U nedelju od 19.00 na stadionu "Šukru Saradžoglu" igra se jedan od najvećih derbija turskog fudbala – Fenerbahče dočekuje Bešiktaš u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na rasplet borbe za titulu u Superligi Turske.

Istanbul će ovog vikenda biti centar fudbalske pažnje. Fenerbahče u derbi ulazi sa treće pozicije na tabeli i četiri boda zaostatka za prvoplasiranim Galatasarajem, dok je Bešiktaš četvrti i želi da ostane u trci za evropska mesta.

Ono što je "otvorilo" borbu za titulu je jučerašnja pobeda Trabzona nad Galatom, on je na taj način preskočio Fener i prišao na bod zaostatka lideru, doduše uz odigran meč više, ali ono što je sigurno je danas očekuje izuzetno zanimljiva borba do samog kraja.

Ekipa Domenika Tedeska ove sezone deluje veoma sigurno na svom terenu. U šampionatu su kod kuće ostvarili devet pobeda i četiri remija, a samopouzdanje im je dodatno podigla ubedljiva pobeda od 4:1 protiv Gazijantepa pred reprezentativnu pauzu.

U tom meču blistao je Dorgeles Nene koji je postigao het-trik, dok se u strelce upisao i Kante.

Ta pobeda bila je brz odgovor na neočekivani poraz od poslednjeplasiranog Fatih Karagumruka, koji je ujedno bio i prvi ligaški poraz Fenerbahčea u sezoni.

Upravo takvi padovi forme u ključnim trenucima bili su jedan od glavnih problema kluba iz Kadikoja u prethodnim godinama.

Fenerbahče već dugo čeka titulu – poslednji put šampion Turske bio je u sezoni 2013/14 – pa će pritisak biti ogroman i u ovom derbiju.

S druge strane, Bešiktaš dolazi u odličnoj formi. U poslednjih pet kola Superlige osvojo je 12 bodova i trenutno je jedan od najboljih timova u šampionatu u tom periodu.

"Crni orlovi" imaju 52 boda i osam manje od Fenerbahčea, ali su prilično sigurni u zoni koja vodi u Evropu.

Zanimljivo je da Bešiktaš ima dobar skor u međusobnim duelima poslednjih godina. Pobedili su na poslednja dva gostovanja na "Šukru Saradžogluu", a tri od poslednja četiri susreta ova dva tima završena su njihovom pobedom.

Ipak, u prvom delu sezone Fenerbahče je slavio u uzbudljivom meču rezultatom 3:2, mada je nakon toga usledila pobeda Bešiktaša u kupu, 2:1.

Što se tiče izostanaka, domaćin će u derbiju biti bez povređenih Čaglara Sojundžua i Nelsona Semeda, dok zbog problema sa zglobom neće igrati ni Edson Alvarez. Dobra vest za Fenerbahče je povratak Milana Škrinjara, koji je ponovo u trenažnom procesu.

Bešiktaš takođe ima kadrovskih problema – Emirhan Topču i El Bilal Ture su povređeni, dok će Nečip Ujsal morati na kasni test fizičke spreme.

U napadu gostiju najveća pretnja biće Orkun Kokču, koji je sa šest golova najbolji strelac tima u prvenstvu i u poslednja dva kola je oba puta bio strelac.

Očekuje se žestoka i neizvesna borba, jer je ulog veliki – kako za titulu, tako i za prestiž u jednom od najvećih derbija turskog fudbala.

