RANJENI VUK BAJRUŠEVIĆ BIO JEDNA OD ŽRTAVA "ZEMUNACA": Žrtva pucnjave sa Vračara prošao pravu torturu pre ovog zločina

Vuk Bajrušević, poznat javnosti kao prva žrtva otmice zloglasnog "zemunskog klana" 2000. godine, ranjen je danas u kafiću na Vračaru, čiji je i vlasnik.

Foto: Fejbsuk printskrin/MUP

Ranjeni se nalazi na VMA-a u stabinom stanju, a upucan je sa dva hica u noge!

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na njegovu mučnu prošlost, kada je pre dve i po decenije bio u centru iznuđivanja i pretnji koje su potresle Srbiju.

Bajrušević je napadnut u trenutku kada je javnost najviše pamti po njegovom svedočenju pred Specijalnim sudom o dvadeset dana zatočeništva koje je jedva preživeo.

Foto: Printscreen/Fejsbuk

Jedna od žrtava klana

Vuk Bajrušević otet je 6. novembra 2000. godine ispred zgrade u Ulici Žarka Vukovića Pucara, gde je bio u poseti majci. Otmičari su mu prišli maskirani, oblepili mu oči i uši selotejpom i, prema kasnijoj presudi, držali ga vezanog lancima na tri različite lokacije.

Klan je za njegovo puštanje tražio basnoslovnih pet miliona nemačkih maraka od njegove sestre, Bojane Bajrušević, udovice Vladimira Kovačevića Trefa.

Njegova sestra, Bojana Bajrušević, svedočila je o stravičnom pritisku. Nakon što je skupila "samo" milion i po maraka, otmičari su joj bacili bombu u dvorište i pretili da će joj oteti dete.

"Tražili su pet miliona maraka za otkup, a pošto nisu bili zadovoljni činjenicom da sam uspela da skupim samo milion i po, bacili su mi bombu u dvorište," ispričala je Bojana pred sudom. Njen hrabri revolt doveo je do brzog rešenja: nakon što je presekla pregovore i pristala na manji iznos, otkup je predat, a Vuk je pušten. Novac je skupljen prodajom kuće na Senjaku, tri automobila i pozajmicama.

Detalji otmice

Tokom 20 dana zatočeništva, Bajrušević je, kako je svedočio, smršao 14 kilograma i bio izložen neprijatnom i grubom tretmanu, uz "dobre batine" zbog problema oko isplate.

Prema presudi Specijalnog suda, u otmici su direktno učestvovali Dušan Krsmanović, Milan Jurišić, Miloš Simović, Aleksandar Simović i Vladimir Milisavljević.

Utvrđeno je da su otmicu naredili i vodili pokojne vođe klana Dušan Spasojević Šiptar i Milorad Ulemek Legija, koji je kasnije osuđen na maksimalnu kaznu i za ovaj zločin. Svedok-saradnik Miladin Suvajdžić otkrio je da je Legija dao zeleno svetlo za otmicu, rekavši: "Može, ima para."

Bajruševićevo ranjavanje ponovo je podsetilo na mračno doba organizovanog kriminala i otmica u Srbiji, vraćajući u fokus bolnu epizodu u kojoj je bio prva javna meta najopasnijeg klana.

(Telegraf)