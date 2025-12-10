ARNO GUJON SA BRODA CARA PETRA VELIKOG: Rusi pamte ovog Srbina po njegovim zaslugama (VIDEO)
ARNO GUJON, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju obratio se sa broda ruskog cara Petra Velikog videom u kojem je preneo malo poznate činjenice vezane za odnose Rusije i Srbije.
- Evo me na brodu ruskog cara Petra Velikog. Da li ste znali da je jedan Srbin bio njegova desna ruka grof Sava Vladislavić, rodom iz Gacka, on je otišao u Sankt Peterburg i postao ruski diplomata koji je nacrtao i dalje važeću granicu između Kine i Rusije, zato ga Rusi pamte, mi bi trebalo da ga pamtimo, zato što je takođe osnovao jedini grad na svetu koji je posvećen Svetom Savi Trojickosavsk, današnja Kjahta, večeras u ruskom domu imamo promociju tog serijala koji smo snimili kako bi se srpska publika upoznala sa tim diplomatom koji je naše gore list a uskoro ćemo imati promociju u Sankt Peterburgu, gde je sahranjen i emitovaće se takođe dokumentarni film o njemu na Ruskoj televiziji zato što Rusi koji ga znaju treba da znaju iz kog je naroda potekao - rekao je Gujon.
