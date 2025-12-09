VOZIO POD DEJSTVOM AMFETAMINA I GURAO POLICAJCE: Protiv S.S. (38) iz okoline Sombora podneta prekršajna prijava
POLICIJA u Somboru podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv S. S. (38) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom redovne kontrole, policija je zaustavila S. S. koji je upravljao „fordom“ pod dejstvom amfetamina i kod njega pronašla paket sa više od 50 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dve cigarete sa istim sadržajem, paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je amfetamin, kao i sedam tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.
Takođe, S. S. se sumnjiči i da je tokom kontrole gurao policajce, pokušavajući da baci narkotike, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Njemu je, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
