Hapšenja i istraga

VOZIO POD DEJSTVOM AMFETAMINA I GURAO POLICAJCE: Protiv S.S. (38) iz okoline Sombora podneta prekršajna prijava

Ljiljana Preradović

09. 12. 2025. u 14:44

POLICIJA u Somboru podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu protiv S. S. (38) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ВОЗИО ПОД ДЕЈСТВОМ АМФЕТАМИНА И ГУРАО ПОЛИЦАЈЦЕ: Против С.С. (38) из околине Сомбора поднета прекршајна пријава

Z. grumić

Prilikom redovne kontrole, policija je zaustavila S. S. koji je upravljao „fordom“ pod dejstvom amfetamina i kod njega pronašla paket sa više od 50 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dve cigarete sa istim sadržajem, paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je amfetamin, kao i sedam tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Takođe, S. S. se sumnjiči i da je tokom kontrole gurao policajce, pokušavajući da baci narkotike, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Njemu je, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti