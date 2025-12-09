POLICIJA ZAUSTAVILA MOTOCIKL, PA PRONAŠLA MARIHUANU: Krivična prijava protiv dvojice jagodinskih tinejdžera

POLICIJA je u Jagodini sinoć zaustavila motocikl bez registarskih tablica kojim je upravljao osamnaestogodišnji mladić i kod njega i putnika (16) pronašla dve kese sa oko 260 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Foto:Z.Gligorijević

Protiv obojice će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Jagodina.

Kako je utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa, on je zadržan, pa će protiv njega biti podneta i prekršajna prijava.