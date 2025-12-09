POLICIJA ZAUSTAVILA MOTOCIKL, PA PRONAŠLA MARIHUANU: Krivična prijava protiv dvojice jagodinskih tinejdžera
POLICIJA je u Jagodini sinoć zaustavila motocikl bez registarskih tablica kojim je upravljao osamnaestogodišnji mladić i kod njega i putnika (16) pronašla dve kese sa oko 260 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.
Protiv obojice će biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Jagodina.
Kako je utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom kanabisa, on je zadržan, pa će protiv njega biti podneta i prekršajna prijava.
