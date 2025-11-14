Hapšenja i istraga

PUCNJAVA U OBRENOVCU: Posle sudara, štetu išao da naplati puškom

В.Н.

14. 11. 2025. u 08:41

POLICIJA u Obrenovcu uhapsila je juče R.S. (58) zbog sumnje da je pretnjom puškom zahtevao novac od D.R.

ПУЦЊАВА У ОБРЕНОВЦУ: После судара, штету ишао да наплати пушком

Foto: N. Skenderija

Naime, on je navodno, nakon saobraćajne nezgode otišao do mesta stanovanja D.R. sa puškom u ruci. Kada je došao do kuće u kojoj je zatekao D.R. pucao je u zid kako bi ga zastrašio.

Tražio je od D.R. novac za štetu koja je nastala na njegovom automobilu.

Policija je odmah izašla na teren gde je pretresom nađena navedena puška, a osumnjičeni R.S. uhapšen i određeno mu zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Više javno tužilastvo u Beogradu.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost