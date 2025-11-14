PUCNJAVA U OBRENOVCU: Posle sudara, štetu išao da naplati puškom

POLICIJA u Obrenovcu uhapsila je juče R.S. (58) zbog sumnje da je pretnjom puškom zahtevao novac od D.R.

Foto: N. Skenderija

Naime, on je navodno, nakon saobraćajne nezgode otišao do mesta stanovanja D.R. sa puškom u ruci. Kada je došao do kuće u kojoj je zatekao D.R. pucao je u zid kako bi ga zastrašio.

Tražio je od D.R. novac za štetu koja je nastala na njegovom automobilu.

Policija je odmah izašla na teren gde je pretresom nađena navedena puška, a osumnjičeni R.S. uhapšen i određeno mu zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Više javno tužilastvo u Beogradu.

(Telegraf)