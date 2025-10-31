Hapšenja i istraga

PLANIRALI IZAZIVANJE VELIKIH NEREDA I DRŽAVNI UDAR: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom hapšenja Bačulova

В.Н.

31. 10. 2025. u 18:50

OGLASILO se Više javno tužilaštvo u Beogradu.

ПЛАНИРАЛИ ИЗАЗИВАЊЕ ВЕЛИКИХ НЕРЕДА И ДРЖАВНИ УДАР: Више јавно тужилаштво у Београду се огласило поводом хапшења Бачулова

Foto: Printscreen

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na ustavno uređenje. 

Sumnja se da su oni od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno M.B. bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje - navodi se u saopštenju. 

BONUS VIDEO:

Pogledajte: Monstruozan plan Bačulova - ovako je planirao da simulira trovanje (II deo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!
Hapšenja i istraga

0 17

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!

KAKO saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

31. 10. 2025. u 13:02

Komentari (25)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU