PLANIRALI IZAZIVANJE VELIKIH NEREDA I DRŽAVNI UDAR: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo povodom hapšenja Bačulova
OGLASILO se Više javno tužilaštvo u Beogradu.
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su M.B. i D.C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na ustavno uređenje.
Sumnja se da su oni od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno M.B. bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.
Krivičnom prijavom osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje - navodi se u saopštenju.
BONUS VIDEO:
Pogledajte: Monstruozan plan Bačulova - ovako je planirao da simulira trovanje (II deo)
Preporučujemo
ANA BRNABIĆ NA PRVOJ: Vučić poslao pet važnih poruka
31. 10. 2025. u 18:15
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (25)