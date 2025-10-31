Hapšenja i istraga

U STANU KILOGRAM MARIHUANE I 45 TABLETA : Novosadska policija uhapsila trojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

31. 10. 2025. u 12:21

NOVOSADSKA policija uhapsila je L. B. (23), M. B. (25) i N. P. (30) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem neprijavljeno borave L. B. i M. B., policija je pronašla oko 1.100 grama marihuane i 45 komada tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Sumnja se da su oni, prethodno, u okolini Novog Sada, preuzeli marihuanu i tablete od N. P.

Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

