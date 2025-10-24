UHAPŠENO PET SAOBRAĆAJNIH POLICAJACA: Izvršili više krivičnih dela primanja mita

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su pet saobraćajnih policajaca PS Raška, PU Kraljevo zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela primanje mita.

Foto: N. Živanović

Uhapšeni S. M. (1982), S. T. (1997), D. P. (1972), S. N. (1998) i M. M. (1998), se sumnjiče da su, u periodu od maja do septembra 2025. godine, prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja, nakon uočavanja vozila u izvršenju saobraćajnih prekršaja, od vozača tih vozila zahtevali i primali poklon u novcu, da u okviru svojih službenih ovlašćenja ne bi izvršili službenu radnju koju su bili dužni da izvrše, odnosno da vozače ne sankcionišu za utvrđene saobraćajne prekršaje.

Takođe, po nalogu tužioca, u saradnji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo, uhapšeno je sedam lica - M. G. (1967), A. P. (1964), I. S. (1973), R. K. (1979), S. M. (1982), D. G.(1981) i S. S. (1982), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo davanje mita.

Osumnjičenim policijskim službenicima određeno je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.