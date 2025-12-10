Ostali sportovi

SVET SPORTA U ŠOKU! Rusi i Belorusi dobili dozvolu da učestvuju na Zimskim Olimpijskim igrama

Новости онлине

10. 12. 2025. u 14:00

Međunarodna skijaška i snoubord federacija (FIS) izdala je danas dozvole za tri ruska i šest beloruskih sportista, uključujući bivše i olimpijske šampione, da kao neutralni učestvuju u kvalifikacijama za Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini u februaru.

СВЕТ СПОРТА У ШОКУ! Руси и Белоруси добили дозволу да учествују на Зимским Олимпијским играма

Foto: AP

Federacija je navela u saopštenju da je odobrila zahtev devetoro sportista da se takmiče kao neutralni, pri put otkako je počeo rat u Ukrajini, pre četiri godine.

FIS nije navela da li je odbila neke zahteve.

Jedan od uslova za dobijanje statusa je da sportisti i njihova pratnja nisu podržavali rat niti da imaju veze sa vojnim i državnim agencijama.

Belrouskinja Hana Huskova, koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Pjongčangu 2018. i srebrnu četiri godine kasnije u Pekingu u slobodnom skijanju, dobila je dozvolu, kao i bivška svetska šampionka u slobodnom skijanu Ruskinja Anastasija Tatalina.

Ruski takmičari u kros kantriju Saveli Korosteljov i Darija Neprajeva su takođe dobili neutralni status.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne