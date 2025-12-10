SVET SPORTA U ŠOKU! Rusi i Belorusi dobili dozvolu da učestvuju na Zimskim Olimpijskim igrama

Međunarodna skijaška i snoubord federacija (FIS) izdala je danas dozvole za tri ruska i šest beloruskih sportista, uključujući bivše i olimpijske šampione, da kao neutralni učestvuju u kvalifikacijama za Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini u februaru.

Foto: AP

Federacija je navela u saopštenju da je odobrila zahtev devetoro sportista da se takmiče kao neutralni, pri put otkako je počeo rat u Ukrajini, pre četiri godine.

FIS nije navela da li je odbila neke zahteve.

Jedan od uslova za dobijanje statusa je da sportisti i njihova pratnja nisu podržavali rat niti da imaju veze sa vojnim i državnim agencijama.

Belrouskinja Hana Huskova, koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Pjongčangu 2018. i srebrnu četiri godine kasnije u Pekingu u slobodnom skijanju, dobila je dozvolu, kao i bivška svetska šampionka u slobodnom skijanu Ruskinja Anastasija Tatalina.

Ruski takmičari u kros kantriju Saveli Korosteljov i Darija Neprajeva su takođe dobili neutralni status.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu