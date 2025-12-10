Hapšenja i istraga

ĆERKA PRETUKLA MAJKU KOD VLADIČINOG HANA: Starija žena ima povrede u predelu glave

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

10. 12. 2025. u 11:18

U SELU Stubal kod Vladičinog Hana policiji je prijavljeno da je ćerka pretukla majku udarajući je u predelu glave, što su kasnije lekari definisali kao lake telesne povrede, iako je žena ušivana.

ЋЕРКА ПРЕТУКЛА МАЈКУ КОД ВЛАДИЧИНОГ ХАНА: Старија жена има повреде у пределу главе

Foto: J.S.

Slučaj su policiji prijavili lekari Hitne pomoći u Vladičinom Hanu, a žena je medicinski zbrinuta u vranjskom Zdravstvenom centru gde joj je sanirano više povreda.

Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva iz Vladičinog Hana Dragan Nikolić potvrdio nam je slučaj i rekao da je naloženo da se osumnjičena smesti u psihijatrijsku ustanovu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?