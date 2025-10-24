UPUCAO POSLOVNOG PARTNERA ISPRED KAFANE: Optužnica za pokušaj ubistva u Begaljici

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole Ž. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je 31. maja ove godine u gročanskom naselju Begaljica ispred ugostiteljskog objekta pokušao da ubije M. S. Njih dvojica su inače suvlasnici tog lokala.

Foto D. Milovanović

Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli Ž. produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da je Nikola Ž. tog dana oko 17:30 časova došao svojim "mercedesom" ispred ugostiteljskog objekta, pa se najpre kratko posvađao i potukao sa M. S., da bi na kraju u njega ispalio pet projektila iz pištolja "bereta", koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa. Oštećenom je pucao u noge i naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, nakon čega se vozilom udaljio sa lica mesta.