Hapšenja i istraga

UPUCAO POSLOVNOG PARTNERA ISPRED KAFANE: Optužnica za pokušaj ubistva u Begaljici

Slađana Matić

24. 10. 2025. u 14:18

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole Ž. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je 31. maja ove godine u gročanskom naselju Begaljica ispred ugostiteljskog objekta pokušao da ubije M. S. Njih dvojica su inače suvlasnici tog lokala.

УПУЦАО ПОСЛОВНОГ ПАРТНЕРА ИСПРЕД КАФАНЕ: Оптужница за покушај убиства у Бегаљици

Foto D. Milovanović

Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli Ž. produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Postoji opravdana sumnja da je Nikola Ž. tog dana oko 17:30 časova došao svojim "mercedesom" ispred ugostiteljskog objekta,  pa se najpre kratko posvađao i potukao sa M. S., da bi na kraju u njega ispalio pet projektila iz pištolja "bereta", koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa. Oštećenom je pucao u noge i naneo tešku  telesnu   povredu opasnu po život, nakon čega se vozilom udaljio sa lica mesta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal