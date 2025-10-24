UPUCAO POSLOVNOG PARTNERA ISPRED KAFANE: Optužnica za pokušaj ubistva u Begaljici
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole Ž. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je 31. maja ove godine u gročanskom naselju Begaljica ispred ugostiteljskog objekta pokušao da ubije M. S. Njih dvojica su inače suvlasnici tog lokala.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli Ž. produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.
Postoji opravdana sumnja da je Nikola Ž. tog dana oko 17:30 časova došao svojim "mercedesom" ispred ugostiteljskog objekta, pa se najpre kratko posvađao i potukao sa M. S., da bi na kraju u njega ispalio pet projektila iz pištolja "bereta", koji je neovlašćeno nosio bez dozvole nadležnog organa. Oštećenom je pucao u noge i naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, nakon čega se vozilom udaljio sa lica mesta.
