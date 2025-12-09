STRAVIČNA NESREĆA KOD LEPOSAVIĆA: Poginuo mladić (26), četiri osobe povređene (VIDEO)
DVADESETŠESTOGODIŠNjI mladić iz Leposavića V. M. podlegao je povredama u KBC Kosovska Mitrovica nakon teškog udesa koji se danas popodne dogodio na putu Mitrovica–Leposavić, potvrdila je tzv. kosovska policija. U saobraćajnoj nesreći povređene su još četiri osobe.
U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva vozila, četiri osobe je lakše povređeno, a jedno lice je na žalost preminulo.
Na licu mesta tokom uviđaja koje je obavila tzv. kosovska policija, nalazili su hitna pomoć i vatrogasci, dodatne okolnosti nesreće biće poznate nakon istrage.
- Policijskoj stanici u Leposaviću je prijavljen slučaj i za sada možemo da kažemo da su dve osobe povređene i da su transportovane u bolnicu u Severnoj Mitrovici. Za sada ne znamo stanje povređenih, a policijske ekipe su na terenu, gde se vrši uviđaj kako bi se razjasnile okolnosti usled kojih je došlo do ove saobraćajne nezgode - rekao je ranije za Kosovo onlajn zamenik komandira za region sever Petrit Fejza.
U automobilima je u trenutku nezgode bilo ukupno šest osoba. Saobraćaj je bio zaustavljen i formirana je kolona duga oko tri kilometra.
(Kosovoonline)
