STRAVIČNA NESREĆA KOD LEPOSAVIĆA: Poginuo mladić (26), četiri osobe povređene (VIDEO)

09. 12. 2025. u 22:54

DVADESETŠESTOGODIŠNjI mladić iz Leposavića V. M. podlegao je povredama u KBC Kosovska Mitrovica nakon teškog udesa koji se danas popodne dogodio na putu Mitrovica–Leposavić, potvrdila je tzv. kosovska policija. U saobraćajnoj nesreći povređene su još četiri osobe.

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА КОД ЛЕПОСАВИЋА: Погинуо младић (26), четири особе повређене (ВИДЕО)

Foto: JujtubPrintskrin/Kosovo Online

U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva vozila, četiri osobe je lakše povređeno, a jedno lice je na žalost preminulo.

Na licu mesta tokom uviđaja koje je obavila tzv. kosovska policija, nalazili su hitna pomoć i vatrogasci, dodatne okolnosti nesreće biće poznate nakon istrage.

- Policijskoj stanici u Leposaviću je prijavljen slučaj i za sada možemo da kažemo da su dve osobe povređene i da su transportovane u bolnicu u Severnoj Mitrovici. Za sada ne znamo stanje povređenih, a policijske ekipe su na terenu, gde se vrši uviđaj kako bi se razjasnile okolnosti usled kojih je došlo do ove saobraćajne nezgode - rekao je ranije za Kosovo onlajn zamenik komandira za region sever Petrit Fejza.

U automobilima je u trenutku nezgode bilo ukupno šest osoba. Saobraćaj je bio zaustavljen i formirana je kolona duga oko tri kilometra.

(Kosovoonline)

