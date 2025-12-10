POSNE SLANE TORTE: Male, dekorativne i neodoljive
ELEGANTNO posno predjelo koje će zaseniti sva ostala jela na trpezi! Ove mini tortice su dekorativne, ukusne i iznenađujuće jednostavne za pripremu — idealne za svečane prilike, posne slave i praznične menije.
Sastojci:
- 2 tofu sira 360 gr
- 130 gr blagog ajvara + malo za dekoraciju
- 130 gr ljutog ajvara
- sok 1/2 limuna
- 1 ravna kašičica soli
- 400 gr posnog majoneza
- 1 tost hleb
- 100 gr posnog kačkavalja
- čeri paradajz
Priprema:
Priprema fila
Tofu ocediti i obrisati ubrusom, pa ga izmrviti.Dodati limunov sok i so, i sve dobro izmešati.
Podeliti na dva dela i u jedan dodati blagi ajvar, a u drugi dodati ljuti ajvar. Obe smese dobro izmešati.
Tost hlebu ukloniti okrajke. Svaku krišku preseći dijagonalno da se dobiju trouglovi. S unutrašnje strane svaki trougao premazati posnim majonezom. Između dva trougla staviti izabrani fil (blagi ili ljuti). Obode takođe premazati majonezom. Tortice uvaljajte u susam (za blage) ili lan (za ljute).
Ukrasiti sa malo ajvara i zelenila po vrhu ili majonez, rendani posni kačkavalj i čeri paradajz.
Prijatno!
Preporučujemo
POSNI SPIRALNI ŠTAPIĆI: Recept za brzo i jednostavno posno predjelo
04. 12. 2025. u 07:00
RIBA U PARADAJZ SOSU: Mediteranski ukus na vašem tanjiru
22. 11. 2025. u 11:00
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)