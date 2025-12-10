POSNE SLANE TORTE: Male, dekorativne i neodoljive

ELEGANTNO posno predjelo koje će zaseniti sva ostala jela na trpezi! Ove mini tortice su dekorativne, ukusne i iznenađujuće jednostavne za pripremu — idealne za svečane prilike, posne slave i praznične menije.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 tofu sira 360 gr

130 gr blagog ajvara + malo za dekoraciju

130 gr ljutog ajvara

sok 1/2 limuna

1 ravna kašičica soli

400 gr posnog majoneza

1 tost hleb

100 gr posnog kačkavalja

čeri paradajz

Priprema:

Priprema fila

Tofu ocediti i obrisati ubrusom, pa ga izmrviti.Dodati limunov sok i so, i sve dobro izmešati.

Podeliti na dva dela i u jedan dodati blagi ajvar, a u drugi dodati ljuti ajvar. Obe smese dobro izmešati.

Tost hlebu ukloniti okrajke. Svaku krišku preseći dijagonalno da se dobiju trouglovi. S unutrašnje strane svaki trougao premazati posnim majonezom. Između dva trougla staviti izabrani fil (blagi ili ljuti). Obode takođe premazati majonezom. Tortice uvaljajte u susam (za blage) ili lan (za ljute).

Ukrasiti sa malo ajvara i zelenila po vrhu ili majonez, rendani posni kačkavalj i čeri paradajz.

Prijatno!