Peciva i pite

POSNE SLANE TORTE: Male, dekorativne i neodoljive

Milena Tomasevic

10. 12. 2025. u 11:50

ELEGANTNO posno predjelo koje će zaseniti sva ostala jela na trpezi! Ove mini tortice su dekorativne, ukusne i iznenađujuće jednostavne za pripremu — idealne za svečane prilike, posne slave i praznične menije.

ПОСНЕ СЛАНЕ ТОРТЕ: Мале, декоративне и неодољиве

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 tofu sira 360 gr
  • 130 gr blagog ajvara + malo za dekoraciju
  • 130 gr ljutog ajvara
  • sok 1/2 limuna
  • 1 ravna kašičica soli
  • 400 gr posnog majoneza
  • 1 tost hleb
  • 100 gr posnog kačkavalja
  • čeri paradajz

Priprema:

Priprema fila

Tofu ocediti i obrisati ubrusom, pa ga izmrviti.Dodati limunov sok i so, i sve dobro izmešati.

Podeliti na dva dela i u jedan dodati blagi ajvar, a u drugi dodati ljuti ajvar.  Obe smese dobro izmešati. 

Tost hlebu ukloniti okrajke. Svaku krišku preseći dijagonalno da se dobiju trouglovi. S unutrašnje strane svaki trougao premazati posnim majonezom. Između dva trougla staviti izabrani fil (blagi ili ljuti). Obode takođe premazati majonezom. Tortice uvaljajte u susam (za blage) ili lan (za ljute).

Ukrasiti sa malo ajvara i zelenila po vrhu ili majonez, rendani posni kačkavalj i čeri paradajz.

Prijatno!

